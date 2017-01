Står på for det sosiale på F21

For Amanda Sandberg Fætten (15) er det ting som filmklubb og skolens egen F21-liga som er med på å skape det gode miljøet. Sammen med Mathilde Bergene Bratlie (18), Valencia Rodrigues (17) satt hun på stand på åpen dag på Fyrstikkalleen skole for å fortelle om skolen.

– Vi har en egen arrangement-klubb her. Til halloween ble hele kantina pyntet og før jul var det nisselue-dag. Ved slike ting møtes vi på tvers av trinn, noe som er veldig fint, sier hun.

For ikke å glemme vaffelfredag, som betyr at alle får vaffel hvis hele skolen er ryddig. Vi har en veldig fin kantine her og jeg setter stor pris på samholdet. Her er det alltid noen å henge med, smiler 15-åringen.

Skolen ligger midt i, og det kommer folk fra både øst og vest. Det er noe Sandberg Flætten legger tydelig merke til.

Folk fra alle kanter

– Vi har to gode linjer her og veldig flinke lærere som vi også blir kjent med på tvers av trinn. Det er hyggelig at det er mange forskjellige mennesker her, men jeg ser store forskjeller på folk. Likevel synes jeg det er fint at vi kan bli kjent og være venner, sier hun.

Som eneste skole med både ungdomsskole og videregående skole, er det mange som velger å fortsette hele løpet på F21. Selv går 15-åringen i 10. klasse, og hva valget videre blir har hun ikke helt bestemt ennå.

– Jeg er i prosessen med å finne ut hvor jeg skal gå. Jeg vurderer sterkt å gå videre her, men jeg er også veldig glad i drama. Det står mellom media- og kommunikasjonslinja her eller drama på Nissen, sier Sandberg Flætten.

Står mellom to valg

Hun skal innom på åpen dag de fleste steder for å se hva som finnes og bli helt sikker før hun tar et valg.

– Jeg har gått her i tre år, så jeg har fått en smakebit av livet på F21. Likevel frister det å gå et annet sted.

For Sandberg Flætten er ikke avstand viktig når hun skal velge skole, men linjene og fagene skolen har å tilby står høyt.

– Deretter kommer miljøet og de sosiale tilbudene som er her, sier 15-åringen.

Valencia Rodrigues (17) og Mathilde Bergene Bratlie (18) som allerede går på Fyrstikkalleen videregående skole mener det er viktig med åpen dag for å bli kjent med skolen på en annen måte.

Får et annet inntrykk

Det er mye man kan lese om skolen på nettsidene, men ved å komme hit blir man kjent med skolen innenfra. Samtidig som man møter elever som allerede går her og har erfaring med skolen, sier Rodrigues.

– Man får se hvordan det fungerer og får et inntrykk av det sosiale.

Bergene Bratlie ønsket å gå medie- og kommunikasjon, og med bare to skoler som tilbyr den linja, ble valget enkelt.

– I tillegg er det er godt læringsmiljø her. Skolen har et godt rykte og er kjent for å være en bra skole. Det er en moderne skole, og jeg vil si den skiller seg ut ved at det er mye som skjer her og skolen tilbyr mye som andre skoler ikke gjør, sier hun.

