Etter at trener Monique Aarseth hadde sett en reklame for Norske Talenter, bestemte hun seg for å melde på Surreal Crew. En gjeng på syv medlemmer som danser for Vestli IL.

Det var helt utrolig at vi gikk videre. Vi var først på en audition for å se om de ville ha oss med i programmet. Det ville de, og deretter gikk turen til Bergen hvor vi ble sendt videre i konkurransen, forteller Aarseth.

Det var en stolt gjeng som fikk dra på tur med hotell og fly uten mamma og pappa. Oppholdet ble dekket av TV2 selv.

Aldri høye forventninger

Selv om Aarseth alltid er den som er mest nervøs, har hun lært en god regel av danserne i Surreal Crew.

– De er alltid så rolige, når de deltar i konkurranser har de aldri for store forventinger til seg selv. Det viktigste er å være med, og dersom man vinner er det en ekstra bonus, sier hun.

En som får ekstra skryt er trenerens datter, Demie Aimée Aarseth. Hun har nemlig koreografert hele dansen.

– Jeg har gitt stafettpinnen videre til min datter, det er hun som har laget dansen og fått på plass ansiktsuttrykk og attitude, forteller trener Aarseth.

Allerede spilt inn

Etter episoden hvor de gikk videre i Norske Talenter, som ble vist tidligere i januar, har de alt rukket å spille inn dansen for neste del av konkurransen.

– Jeg kan ikke si så mye, men den er alt spilt inn og det vil bli noe helt nytt, sier Aarseth.

Hun holder kortene tett til brystet, da det skal bli en overraskelse når episoden kommer ut en gang i februar eller mars.

– Det vil fortsatt være Hiphop, men likevel blir det en annen musikksjanger. Dansen skal gi dere en historie, forteller en stolt trener for Surreal Crew og Vestli IL.