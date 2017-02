Stas med filmpremiere

De siste par månedene har mer enn 2500 barn i Norlandia barnehager i Oslo blitt introdusert for filmens verden gjennom et digitalt filmprosjekt. 85 av disse barna går i Sørhellinga barnehage.



Sist onsdag var det tid for premierefremvisning på filmene barna har laget. Sammen med pedagoger i barnehagen har barna jobbet med alt fra manus og scenografi til opptak og redigering. Rød løper, billettluke, egne billetter laget av barna og kinoservering er på plass, så her er det lite å sette fingeren på.

Det er mange forskjellige filmer, men den filmen jeg har vært med å lage er mange bilder som er satt sammen til en animasjonsfilm, sier Ragny (5).

Innom flere felter

I løpet av den tiden de har jobbet med å lage film har barna fått prøvd seg på mye forskjellig innen det å lage film. For Tymek (5) er det fotograferingen som har vært morsomt.



– Jeg likte best å ta bilder. Det er gøy å lage film, smiler han.



Selv om de allerede har hatt førpremiere, kjenner de litt på nervene før selve premieren.



– Jeg gleder meg til å se alle filmene nå som alt er helt ferdig, sier Fredrik (5).



Norlandia barnehagene jobber mye med innovasjon og kunnskap. Det er første gang de har et slikt prosjekt, som fremover skal være en årlig event med nytt tema.

Lærerikt for alle

Vi vil at barna skal være tenkende og kreative i egen hverdag, og vi voksne skal ikke fortelle dem hvordan alt skal gjøres, sier daglig leder Anne Hønstvedt i Sørhellinga barnehage.

Pedagogisk leder Gabi Cristea-Sørli i barnehagen ser på prosjektet som morsomt og lærerikt.



– Vi har lært mye underveis om film og generelt det å inspirere barna. Det har vært en oppdagelse for både dem og oss voksne, smiler hun.



Ifølge Cristea-Sørli har det vært mye engasjementet blant barna, selv om det tok litt tid før de lot seg engasjere.



– De har et annerledes forhold til film enn det vi har. Det å være skapere er helt nytt for dem, og den oppdagelsen har de funnet spennende.

Imponert av barna

Som hedersgjest til premierevisningen inviterte barnehagen skuespiller Ellen Horn. Å se hva barna har laget og oppleve entusiasmen og gleden de viser, er noe hun har gledet seg til å se.



– Jeg blir imponert. Det ligger mye arbeid bak disse filmene, og jeg må si at det er utrolig bra laget, sier Horn.



Les mer i Akers Avis Groruddalens papirutgave eller vår eAvis.