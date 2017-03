Furuset bibliotek og aktivitetshus (Fubiak) har vært sentrum for flere store arrangementer den siste tiden. På selveste kvinnedagen skuffet de ikke med appeller fra Hadia Tajik, Nasreen Begum fra Bydelsmødrene, Razia Ali Zade fra cricket-jentene Falken Girls og musikalske innslag fra Busi Ncube. Tajik, som kom rett fra Stortingets spørretime der hun utfordret justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) angående saken om «berettighet harme» og partnervold, er glad for å kunne delta på et så uformelt arrangement.



- Det er kjempestas å være her. Bydelsmødre er en god ordning. Det er fint de setter kvinnedagen på dagsorden, men også at de har et arrangement med en såpass lav terskel for å delta, sier hun.

Mye som gjenstår

For Tajik betyr kvinnedagen mer enn bare å hylle kvinnen.



- Det er en festdag - og en kampdag. Vi har mye å feire, men mange kamper gjenstår, sier hun.



- Hvis du skulle hatt en parole i 2017 - hva skulle det stått på den?



- For meg ville det vært retten til egen inntekt, det å kunne stå i jobb. Det har så mye å si for det å være fri og selvstendig, sier hun.



I Groruddalen har det en stund vært debatt om å fjerne kontantstøtten. Byrådet foreslår en prøveordning med bydelene Sagene, Østensjø og Søndre Nordstrand. Både Brochmann-utvalget og barnefamilieutvalget anbefaler å fjerne kontantstøtten.



- Istedet vil mitt parti ha gode barnehageordninger. Kontantstøtten er en integreringsfelle, likestillingsfelle, og fattigdomsfelle, sier Tajik.



- Med gode barnehager og overkommelige priser kan flere mødre delta og være sterke forbilder for barna sine.



Les hele artikkelen i vår eAvis og papirutgave.