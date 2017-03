Stiller opp for Libanon igjen

VELDEDIGHETSGRUPPA: Line Øie (17), Daniel Johnson (17), Eden Yanai (17) og Linéa Walldén (19).

Innsamlingsaksjonen til Right To Play er like rundt hjørnet. Som de to tidligere årene stiller elevene på Bjerke videregående skole opp. I år gjør de som i fjor og samler inn penger til barn i Libanon.