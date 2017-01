Holm Buvarp går siste året på toppidrett hvor han spesialiserer seg innen fotball, mens Kvalheim går første året på samme linje med håndball som valgfag.

Jeg valgte idrett på Bjerke fordi de har bra tilbud innen fotball her, som man kan ta ved siden av studiespesialisering. I tillegg er vi på mange friluftsturer, smiler 18-åringen.

Han driver aktivt med fotball og liker å få litt variasjon i hverdagen.



– Jeg bor på Sagene, så dette er ikke den nærmeste skolen for meg. Likevel har det ingenting å si når skolen er såpass bra som den er, sier han.

Avkobling i hverdagen

Med en skole som Bjerke får Holm Buvarp litt avkobling fra alt press og stress han kjenner på i hverdagen.



– Det er avgjørende for meg. Planen er å fortsette med idrett, men jeg er også interessert i militæret. Det er en fysisk vei jeg ønsker å gå.



Han interesserer seg også for foto og samfunnsfag.



– Alle interessene mine blir dekket her på Bjerke, sier Holm Buvarp.



Ida Kvalheim hørte mye positivt om skolen da det var hennes tur til å velge videregående skole.



– Bjerke har et godt rykte. Det er mye som skjer og idrettslinja drar på mange turer som spleiser alle sammen, sier hun.



– Det blir som et avbrekk i skolehverdagen.

God kontakt med alle

For elevene på idrettslinja starter dagen med idrett, før det er vanlig skole. På åpen dag er Kvalheim opptatt av å formidle tilbudene skolen har og at det er en garanti for at man vil trives.



– Alle blir kjent med alle og vi har veldig god kontakt med lærerne her, sier hun.

Det jeg liker best er at jeg får utvikle meg sammen med folk jeg trives med.

Målet til 17-åringen er å bli så god som mulig.



– Jeg har lyst til å bli så god som jeg bare kan innen håndball, sier Kvalheim.



Les mer i Akers Avis Groruddalens papirutgave eller vår eAvis.