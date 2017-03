Stovner hyllet sine helter

Stovner bydel har valgt å gjøre en annerledes vri på bydelsprisen i år. Prisen ble delt opp i fem kategorier; årets Stovnerambassadør, årets ildsjel, årets unge ildsjel, idrettspris og kulturpris. For å feire kom ordfører Marianne Borgen på besøk. Hun kaller det for en suksessfull kveld.



- Det var et veldig fint arrangement å være en del av på Stovner. Det er alltid hyggelig å hylle de som gjør den ekstra innsatsen, for det er mange. I kveld er jeg ekstra stolt av Stovner, alle her gjør at dette er en hyggelig bydel å bo i, sier hun.



- Jeg kommer gjerne tilbake neste år.



Det ble en festkveld med rød løper, noe godt i glasset og god mat. Bydelsutvalgsleder Rashid Nawaz (Ap) hadde tatt på seg Oslos jubileumsdrakt for anledningen.



- Dette er kjempegøy! Jeg måtte jo selvfølgelig pynte meg for en slik festkveld, sier han.

Det er første gang vi arrangerer dette, men det blir nok ikke siste.

Frivillig innsats er avgjørende

Han vil gjerne være med å hylle alle på Stovner som har bidratt til et engasjement rundt prisutdelingen.



- Det å sette pris på våre lokale helter er veldig moro. I tillegg er jeg fornøyd med avisens arbeid med profilering, smiler han lurt.



- Frivillig innsats i lokalmiljøet er helt avgjørende for å gjøre Stovner til et sted det er godt å leve. Dersom mennesker skal trives må det også skje ting der vi bor. De aktivitetene som skjer gjennom det frivillige arbeidet er med på å gi livene våre mening. Det er gjennom å gjøre det som interesserer oss at vi får oppfylt, i hvert fall noen av våre drømmer. Vi som er politikere har en jobb å gjøre. Vår jobb er å legge til rette for at det skal være mulig å drive med frivillige aktiviteter, mener han.



Som underholdning dukket blant andre Surreal Crew opp, som for tiden er med videre i Norske Talenter og var nominert til årets Stovnerambassadører, samt bandet «Up against the phantom».



Og vinnerne er...

Vinnerne ble annonsert én etter én på scenen med tilhørende blomster og diplom. Første pris ut var årets kulturpris, som i år gikk til Stovner eldresentert sang- og musikkgruppe. Deretter ble prisene delt ut i fleng. Årets idrettspris gikk til Ivan Heggelund fra Vestli IL.



- Dette var veldig overraskende, og veldig hyggelig.



Årets ildsjel ble Mohamed Hagi Khayre, som til vanlig driver mye med leksehjelp for barn og unge, og er tilknyttet Stovner frivilligsentral. Det er også Hibo Bashir og Satha Sritharan, som ble kåret til årets unge ildsjeler. Sistnevnte leverte en fyrig tale fra scenen om at det finnes mye bra ungdom på Stovner og i Groruddalen.



Årets Stovnerambassadør ble Bjarte Myrhol. Han kunne ikke være tilstede for å motta prisen ettersom han spiller profesjonell håndball i Danmark.



Disse vant priser:



Årets idrettspris: Ivan Heggelund



Årets kulturpris: Stovner eldresenters sang - og musikkgruppe



Årets ildsjel: Mohamed Hagi Khayre



Årets unge ildsjel: Hibo Bashir og Satha Sritharan



Årets Stovnerambassadør: Bjarte Myrhol