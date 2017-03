Bydel Stovner har delt opp sin frivillighetspris i fem kategorier; årets Stovnerambassadør, årets ildsjel, årets unge ildsjel, idrettspris og kulturpris. Ivan Heggelund i Vestli IL er også nominert til prisen, samt årets ildsjel. Martinsen og Myrbakken møtes ved Jesperudjordet.



- Jeg begynte å le litt da jeg fikk telefon om at jeg var nominert til idrettsprisen. Først tenkte jeg det hadde med prestasjon å gjøre, men da jeg hørte hva det gjaldt så tenkte jeg at det var veldig hyggelig. Den idretten jeg driver med er ganske snever, forteller Martinsen.



Han har drevet med frisbee/discgolf siden 1986. Og det minker ikke på prestasjonsdelen heller. Han har en Norgesmestertittel i innebandy. Men nå er det frisbee som gjelder.



Lavterskel med frisbee

I 2009 begynte han å gripe fatt i Stovner Frisbeeklubb.



- Vi søkte om midler til bane da «nye» Rommen skole kom i 2010. Det fikk vi. Frisbeegolf er en lavterskelidrett, alt man trenger er egentlig en sendeplate, smiler han.



Han er ambassadør for det amerikanske merket «Innova» i Norge. Og har en lang karriere innen frisbeegolf bak seg. Nå reiser han ofte rundt eller holder turneringer på Rommen. Martinsen vokste opp på Fossum i det han kaller en tøff tid, på midten av 80-tallet.



- Det var tøffere enn det er nå. Jeg har valgt å bosette meg i bydelen fordi jeg trives godt, sier han som også jobber innad i bydelen med Aktiv Ferie og Fritid.



Myrbakken er leder av Rommen Sportsklubb (SK). Han har også vokst opp på Stovner.



- Rommen SK ble satt sammen av Stovnerkameratene og Smedstua IL. Jeg begynte da jeg var ti år, og holder på ennå, ler han.

Satser på jentene

Han har valgt å bli på Stovner han også.

Det er en fin bydel. Det har så klart vært noen tøffe miljøer, men det er lite hærverk. Og det har vært en veldig positiv utvikling. De er en aktiv bydel med tanke på idrett og de gjør mye viktig, sier han.

Rommen SK har også blitt lagt merke til for sin jentesatsing.



-Det begynte med 2001-kullet. Nå er det 16 aktive jenter i klubben. Det er mye potensial der, smiler han.



Martinsen er glad for at bydelen har tatt grep om å dele opp prisene. Og Myrbakken er glad for å bare være nominert.



- På denne måten kan folk bli verdsatt for det lille ekstra de gjør. For det er mange som gjør det lille ekstra for bydelen, sier Martinsen.



- Vi setter pris på å bli lagt merke til, avslutter Myrbakken.



Lurer du på hvem andre som er nominert i de andre kategoriene?



Les også:



Med dans i blodet

De erfarne kandidatene

De unge stemmers kraft