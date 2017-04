Surreal Crew i semifinalen

Dansegruppa som består av en gjeng på ni medlemmer fra Vestli IL fortsetter å imponere dommerne i Norske Talenter. Denne gangen er det gjestedommer Ingar Helge Gimle som ble mest fascinert av gjengen.

Vi følte at vi måtte gjør noe ekstra. Det er alltid en historie i dansen vår og nå var det mobbing og depresjon som sto i fokus, sier trener Monique Aarseth i Surreal Crew.

Vanligvis har de bare med dans, men denne gangen var det også skuespill. Stykket handlet om det å ikke være alene.



– Som en del av skuespillet begynte en av danserne å gråte. Det rørte skuespiller Ingar Helge så mye at han trykket på gullknappen, sier hun.

Fikk gullknappen

Rett etter gjestedommer Gimle trykket på knappen sa han: «Vi knakk alle mann her, jeg har ikke sett noe så nydelig på år og dag». Det fikk danserne i Surreal Crew til å gråte og hoppe av glede.



– Jeg løp opp på scenen sammen med datteren min som er koreografen. Gull dalte ned fra himmelen og det tok litt tid før det gikk opp for noen av oss, sier Aarseth.



Barna tok til og med noen gullbiter med hjem som suvenirer. Sist opptreden er et stykke de har øvd mye på, og gleden ble derfor ekstra stor.



– Vi ønsker å formidle noe. Ved å ikke bare vise dans prøver vi å relatere det til noe og appellere til flere, sier hun.



