Svømte inn til juleferie

MYE JUBEL: Niåringene Erjona, Una, Mathias, Aryan, Mikael, Elise, Elias, Zakarias og Yasmine strekker hendene i været for både juleferie og for å ha svømt 1000 meter. Her sammen med barn og ungdomsarbeider Dijana Mijic (t.v.) og svømmelærer Pia Smeby.