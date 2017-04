Ta beina fatt i påsken

Søstrene er godt kjent med både klatring, lange turer i vinterfjellet og har besteget Elbrus og Kilimanjaro. De siste årene har de rettet fokuset mer mot det roligere friluftslivet med barn og familie på slep.



Da Akers Avis Groruddalen skulle ha tak i søstrene i forbindelse med turtips i påsken, er det mye vind som suste gjennom telefonrøret. Ikke overraskende er tursøstrene på tur.



– Vi er på tur innover i Femundsmarka med telt og pulk. Det er veldig dårlig dekning, men om noen dager kommer vi til noen hytter som ligger i marka her, og da vil dekningen være på plass, sier Hege Schultz Heireng.

Opplev villmarka

Damene kan melde om enkelte våte og bare partier i Femundsmarka, siden det er mye snø som har smeltet i løpet av de siste dagene.

Det er utrolig vakker og vill natur her. På onsdag traff vi på en stor flokk med reinsdyr, sier Hege.

Ønsker man å oppleve villmark på sitt beste, er Femundsmarka en fin påskedestinasjon - hvis man vil gå i tursøstrenes fotspor.



– Dette er hva vi kaller skikkelig villmark. De fleste hyttene her åpner i helgen og har åpent hele påsken, sier hun.

Til Finse i påsken

Selv om tursøstrene har påskeferien planlagt og allerede er godt i gang med påsketuren, er det ikke sikkert det gjelder alle. Selv med lite dekning har damene noen tips til hva man kan gjøre og hvor man kan dra på tur i påsken.



– Finse ligger vakkert plassert mellom Øst- og Vestlandet. Det er høyt oppe på fjellvidda, og inviterer både tøffe ekspedisjonsfolk og nybegynnere med på høyfjellsdans, sier søstrene Schultz Heireng.



Finse kan nås til fots, med sykkel, på ski eller med toget på Bergensbanen. Selv om våren har kommet, kan damene røpe at vinteren ikke har forlatt høyfjellet ennå.

52 netter utendørs

Sist de var i Finse startet turen på Bergensbanen, og turfølelsen kommer fort når man er på et tog fylt med turlystne fjellfolk.

Tar du toget til Finse kan du nyte vårsolen samtidig som du kan prøve deg på høyfjellstur og høre snøen knirke under skiene, sier tursøstrene.

Hege og Stine Schultz Heireng er kjent for alle sine turer i Østmarka og Lillomarka. Med besteforeldre som bodde på Furuset og Hege som har bosatt seg på Årvoll, har turer i disse trakter falt naturlig. I 2016 startet søstrene et prosjekt som gikk ut på å gjennomføre 52 overnattingsturer på 52 uker, både med og uten familie. Et prosjekt som har inspirert mange småbarnsfamilier og turferskinger til å komme seg ut i marka.

Årets Villmarkinger

– Nå som begge har fått mann og barn går de fleste turene i nærmarka. Vi vil vise at det finnes et variert og spennende friluftsliv her, sier Stine.



31. mars ble prisen «Årets Villmarking 2017» delt ut. En pris søstrene var nominert til. Eller rettere sagt, en pris de vant. Det er Camp Villmark som står bak og som deler ut prisen.



I juryens begrunnelse står det: «Tursøstrene har inspirert både unge og voksne til å komme seg ut på tur gjennom å formidle sine egne turer og opplevelser de to siste årene. Hege og Stine Schultz Heireng har vært på mange turer i eget nærmiljø, og er flotte ambassadører for enkle turgleder som ikke krever noen store investeringer i utstyr og planlegging..».

En gjev pris å motta

Å få utdelt prisen som Årets Villmarkinger 2017, ser de på som veldig stort. Med store smil om munnen ble de alt fra kjempestolte til overrasket.

Det er helt uvirkelig og utrolig stort for oss å vinne en så gjev pris. Så det er bare å takke juryen og for alle stemmer vi har fått underveis, sier søstrene.

– Målet med de 52 overnattingsturene var å komme ut av dagliglivbobla og gjøre friluftslivet til en stor del av hverdagen vår. Nå er det turen i Femundsmarka som først og fremst skal gjennomføres, men det blir flere turer, avslutter de.



Les mer om tursøstrenes tips til påsketuren og få statusrapport om værforholdet i fjellet av DNT i Akers Avis Groruddalens papirutgave eller vår eAvis.