Tar barnas helse på alvor

Barnehagematen.no ble etablert i 2012, og de har hatt kontakt med Bydel Grorud i flere år. Deres visjon er å være en betydelig bidragsyter til den norske folkehelsa via prosjekter som omfatter bevegelse og kost. Bydelen har et prosjekt som omfatter akkurat det.



– Her kan vi bidra og har derfor ansatt en lokal kundeansvarlig, Reidun Eide, som bor i dalen. Hun er lokalkjent og kan derfor være lett tilgjengelig for både skoler, barnehager og aktivitetsskoler. Nå er det barnehagene vi har mest med å gjøre, men vi ser at skolene også er noen vi har lyst til å snakke med, sier daglig leder Grethe Fjørtoft i Barnehagematen.no.

Grorud går foran

Hun mener bydelen gjør et viktig løft og håper det kan være en bydel som går foran og viser vei.

Prosjektet til bydelen er en fantastisk satsing og vi håper virkelig at vi kan være med som en god samarbeidspartner. De har tatt tak og bevegelse og mat står i fokus. Vi ønsker å hjelpe til, for det er et problem når grunnpersonalet må bruke tiden på å lage og forberede mat til så mange unger, sier Fjørtoft.

– Bevegelse er en ting og mat en annen, men vi mener at mat er et enkel hjelpemiddel på livsstil sykdommer man sliter med i dag, som fedme, diabetes og hjerte- og karsykdommer.

Eget lokalkjøkken

Lokal kundeansvarlig Reidun Eides oppgave er å passe spesielt godt på barnehagene og skolene i sitt hjemområde.

Jeg skal stå for oppfølging, support, salg, besøk og aktiviteter. Vi har to testbarnehager her - en på Rødtvet og en på Årvoll. Hittil er tilbakemeldingene at det fungerer bra, sier Eide.

– Vi legger kostholdsvanene våre allerede når vi er tre eller fire år og tar de med opp i voksen alder. Det er viktig å lære barna å like de gode smakene og den hjemmelagde maten, sier hun.



De har nå inngått samarbeid med et lokalkjøkken som ligger på Romsås. Dette blir kjøkken nummer tre de samarbeider med i Oslo.



