Ekeheien og Stuestøl går første året på teknologilinja hos Kuben videregående skole. En relativt ny linje de er veldig glad for at de valgte.



– Vi får studiespesialisering samtidig som vi får lære om teknologi og entreprenørskap. Det er veldig spennende, sier Ekeheien.



Kuben er den eneste skolen i Oslo som tilbyr teknologilinja. En linje som passer bra for de som er kreative og nytenkende.

Har ungdomsbedrift

På Kuben får man god variasjon i skoledagene. I tillegg til å lære om teknologi får man også prøve seg som entreprenør i ungdomsbedrifter som blir laget i regi av skolen.

– Vi kom opp med ideen om å fikse skadde ladekabler. Spesielt de til iPhone som blir raskt ødelagt, sier Stuestøl.

Ved hjelp av sugru, et redksap av plastelina, blir ladekablene så god som ny.



– Vi fester det helt i toppen og bunnen av laderen hvor den oftest blir bøyd. Det tørker etter cirka et døgn, og så er den sikret mot videre skade, forteller en stolt Ekeheien.

Åpen dag

Det er ingen tvil om at åpen dag er viktig.



– Jeg var ikke på det selv da jeg skulle søke skole, derfor fikk jeg høre om teknologilinja bare to uker før fristen, sier Ekeheien.



– Jeg kunne ønske jeg fikk vært på åpen dag. Jeg måtte selv søke opp og finne informasjon om skolen og linjen jeg ville gå. Jeg visste ingenting om miljøet før jeg møtte opp, tilføyer han.



Rektor Kjell Ove Hauge var også rundt på skoler og informerte om linja.



– Det var sånn jeg fikk vite om teknologilinja. Jeg ble veldig positiv til å prøve noe nytt og spennende, sier Stuestøl.

Flere jenter

Er det en ting de to teknologistudentene vil videreformidle til nye elever, så er det hvor bra klasse- og skolemiljøet er.



– Det er ikke sånn at man bare møter opp på skolen for å lære og så dra hjem. Lærerne her bryr seg veldig om deg som enkeltperson, sier Stuestøl.



Likevel har både Ekeheien og Stuestøl et ønske når neste års teknologilinje skal starte.

– Vi trenger flere jenter, i fjor var det bare to jenter i klassen. Vi har doblet oss til fire stykker nå, men det er fortsatt få når resterende er gutter i en klasse på 29 elever, sier Stuestøl.

Drømmen videre

Å studere på Kuben er gøy og det haster ikke med å finne ut av hva man vil bli.



– Jeg valgte teknologilinja fordi jeg ikke helt vet hva jeg vil jobbe med ennå. Denne linja gir meg mange muligheter, sier Stuestøl.



Ekeheien er heller ikke helt sikkert, men han har en viss aning om veien videre.



– Jeg tenker på ingeniør. Man kan jo bli mye forskjellig, og her håper jeg teknologilinja kan hjelpe meg. Hvem vet, kanskje er legestudiene også noe for meg, avslutter han.