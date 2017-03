Teller ned til Stovnergalla

Avisen har presentert alle kandidater til de fem kategoriene som Stovner bydel har valgt å dele den tradisjonelle frivilligprisen/kulturprisen inn i; årets Stovnerambassadør, årets ildsjel, årets unge ildsjel, kulturprisen og idrettsprisen. Flaten er nominert sammen med to andre kandidater til årets ildsjel.

Det var overraskende å bli nominert. Og veldig hyggelig. Jeg har drevet på en god del år, og det er godt at noen legger merke til det jeg holder på med, sier hun.

For tiden driver hun allidrett på Tokerud skole hver mandag. Og skiskole for Skiforeningen.



- Neste sesong har jeg holdt på i 20 år, smiler hun.

Barna er grunnen

Mye av grunnen til at Randi liker å bruke tiden sin på Tokerud og i skisporet er barna.



- Jeg har alltid jobbet med barn, og er utdannet pedagogisk barnepleier. Da jeg fikk egne barn, trakk jeg meg litt unna jobben i barnehage, men så ville jeg ikke slippe taket. Da begynte jeg med allidretten, det er så spennende. Det er artig å se når barna begynner, så har de smukken i munnen, og så løsriver de seg og blir aktive krabater, sier hun.



På lørdag blir det et tettpakket program med både bydelsutvalgsleder og ordfører. Idrettskonsulent Miriam Kristine Salame Olsbø er spent.



- Jeg håper jo selvfølgelig at arrangementet og prisutdelingen skal oppleves som positivt, og gi bydelens frivillige organisasjoner motivasjon til å fortsette det fantastiske arbeidet de gjør, sier hun.

Må legge til rette

- Lokalmiljøet vårt er helt avhengig av den aktiviteten organisasjonene skaper. Derfor er det viktig at vi legger til rette for at de både har mulighet og motivasjon til å gjøre det. Det er vårt ansvar.



Hun håper at prisutdeling og nominasjon kan bli en årlig tilstelning.



- Samtidig håper vi at arrangementet skal føre til en tettere dialog og samarbeid mellom Bydel Stovner og frivilligheten, men også frivilligheten imellom, sier hun.



Det er første gang bydelen gjør noe slikt.



- Det viktigste tenker jeg er at de frivillige organisasjonene får en positiv opplevelse, og koser seg! Det er tross alt deres kveld, avslutter hun.