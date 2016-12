Tre generasjoner sjokoladeguider

Frøydis Rett (73) og barnebarnet Synne (21) tar i mot og geleider inn i den storslagne «kantinen», hvor ikke minst Edvard Munchs malerier gjør den nesten legendariske Freia-salen til et unikt sted. Kaffe kommer på bordet - og ja da - Frøydis frister umiddelbart med en Kvikk Lunch før vi i det hele tatt kommer i gang med samtalen.

Førstehånds informasjon

– Salen gjør noe med deg. Den er magisk. Det er ganske utrolig at man kan sitte å spise lunsj på en arbeidsplass hvor ekte Munch henger på veggene og hele rommet er et arkitektonisk mesterverk . Jeg storkoser meg hver eneste gang jeg går inn her. Bare salen gjør dette til verdens flotteste arbeidsplass, konstaterer Frøydis.

Selv har hun en forkjærlighet for kunsten til Guy Krogh som preger veggene i rotunden (det runde rommet som forbinder Freia-salen og kjøkkenet).



– En gang møtte jeg ham på en ferge mellom øyene på Hvaler i Østfold. Jeg gikk bort til ham og sa jeg jobbet som guide på Freia. Han var så hyggelig og jeg førstehånds informasjon om kunstverkene. Det har jeg brukt i jobben siden. En meget sjarmerende mann, smiler Frøydis.

Ingen jubel

– Det var Freias grunnlegger, Johan Throne Holst, som ville ha kunst på veggene for å skape enda bedre trivsel blant sine ansatte. Georg Dedichsen, som var bestyrer for «sjokoladelaboratoriet», var barndomsvenn med Edvard Munch og fikk overtalt ham til å male tolv malerier som ble hengt opp i kvinnenes spisesal i 1923. Da Freia-salen stod ferdig i 1934 erstattet den spisesalene for kvinner, menn og funksjonærer. Da ble Munchs bilder med motiver fra Kragerø og Åsgårdstrand hengt opp der, sier Frøydis

Synne synes sjokoladearbeidernes først reaksjon på Munchs malerier er ganske sjarmerende.



– Det var greit nok at den ekspresjonistiske Munch hadde malt mennesker uten ansiktstrekk, men hus uten dører og piper ville de ikke finne seg i. Throne Holst fikk overtalt Munch til å gjøre endringer på èn betingelse - hver dag skulle det stå en bil og vente på ham utenfor fabrikken når arbeidsdagen var over. En dag stod det ingen bil der. Da løp Munch opp til Throne Holst i sinne, kastet penslene på skrivebordet og skrek: «resten kan de ødelegge selv!» Det er grunnen til at det fortsatt er mangler på noen av husene i maleriene. Det var heller ingen jubel blant arbeiderne at summen Munch fikk for maleriene tilsvarte årslønnen til 16 sjokoladearbeidere, forteller hun.

Fast guide

- Synne er tredje generasjon i familien som er guide på Freia. Hun har det som ekstrajobb under studietiden. Moren Elisabeth og hennes tante Birgit har også jobbet som guide. Men det hele startet med mormor Frøydis.

Les hele saken i vår eAvis og papirutgave. Saken har blitt kortet ned for nett.