«Uten dekning» på Linderud

Arrangementet som er kortet ned til å kalles «LFD» har i en årrekke vært et samarbeid mellom flere klasser. Og på programmet står det både dans, drama og komedie. Noe elevene lærer seg på særdeles kort tid.



– Elevene har øvd i en uke, før de nå har seks forestillinger på tre dager. Så det er veldig imponerende, forteller LFD-ansvarlig Lisa Tollefsen.



Den gode tradisjonen har fått mye oppmerksomhet, og i år fikk elevene storfint besøk da de holdt sin første forestilling.



– Vi hadde besøk av Trine Skei Grande på tirsdag. Hun så den første forestillingen, og sa da at «Dette er motgiften mot Trump».



– Denne forestillingen er danning, og ikke utdanning. Og viser at det er en del av et større maskineri, sier Tollefsen.

Mye logistikk

Med på forestillingen er det ca 20 voksne og 175 elever, på kryss og tvers av de forskjellige gruppene. Som sang, dans, drama, kulisser, teknikk og kor.

Det er jo veldig verdifullt å bruke tid på dette, og derfor setter vi stor pris på at også de voksne gjør det. Det er jo mye glede med det her, og man får et stort utbytte.

– Vi tror det er ca. 175 elever som er med på forestillingen, så det er mye å holde styr på. Men et eksakt nummer er vanskelig å komme med, siden det er flere elever som faktisk er med i flere grupper, forteller Tollefsen.



Selv om det er mye logistikk med i bildet både før og under forestillingen, står faktisk barna for det meste og styrer showet på egen hånd.



– Jeg tror faktisk at vi voksne kunne gått, og forestillingen ville fortsatt gått knirkefritt. Det hadde kanskje blitt litt mer bråk, men annet enn det tror jeg det ville gått veldig fint.



– Det er jo barna som står for alt. Både lys og bilde, vi voksne sier jo bare «hysj», smiler Tollefsen



