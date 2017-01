Dette sier Victoria (15) om det å ta store beslutninger. Hun går på Abildsø skole, og i likhet med alle andre på hennes alder står hun overfor mange fremtidige valg. Viktoria (15), Kaja (15) og Naja (15) har alle uttalt seg om sine tanker angående de store valgene som venter..

– Mine foreldre vil at jeg skal utdanne meg til lege eller advokat, men det er jo ikke det jeg ønsker, sier Naja.

Ifølge statistikk fra SSB er det tre av ti som ikke fullfører videregående skole. En statistikk fra bufdir.no peker på at 4 av 10 ikke fullfører på normert tid. På den andre siden har man 14 forskjellige linjer på videregående som ungdommer kan velge mellom. Dette, i likhet med mange andre store, fremtidige beslutninger, er vanskelig å ta.



Stress

– For min del er jeg ikke så redd for å skuffe foreldrene mine, fordi pappa sa «gjør hva du vil så lenge du skaffer deg studiekompetanse». Sånn sett har jeg fått veldig mye frihet fra foreldrene mine, sier Kaja.

Videre forklarer jentene hvordan dagens ungdom har mastersyken. Da det er forskjellig hva som er «inn» for hver generasjon, forklarer Victoria hvordan det nå er populært å være flink i alt. Man kan kalle dem «generasjon prestasjon». Ifølge Tom Karp er dette definitivt med på å øke presset:

– At det bare er opp til deg selv å realisere de mulighetene, øker presset. Karp er professor i ledelse ved Høgskolen Kristiania og Handelshøgskolen ved Nord universitet. Han har en variert bakgrunn, med doktorgrad i endringsledelse.

Man gjør valget til noe større enn det det er, fordi man kombinerer med litt høye forventninger.

Forventninger

Når en har så mange valgmuligheter, er det ikke vanskelig å sette seg inn i tankegangen til en ungdom. Forventningene til andre, men ikke minst til seg selv, kan være overveldende. Man forventer at en skal kjenne seg selv godt nok, i en alder av 15 år, for å ta noe som føles som en livsviktig beslutning.



– Det er så mye man må bestemme seg for samtidig, så derfor er det kanskje best å ta for seg videregående, for så å ta neste valg, sier Kaja.

Less is more

I Barry Swarts ́ bok «The Paradox of Choice» konkluderes det med at mennesket er mer komfortable i situasjoner med færre valg.

– Det går mye på å få mye informasjon om alle ulike linjer og alle valgmulighetene, og hva du kan gjøre hvis det og det skjer, sier Victoria.

Tom Karp sier at det beste vi kan gjøre er å lære dagens ungdom hvordan å ta gode valg, uten å påvirke dem for mye. Det første trikset er å glemme ordet «riktig». Det handler mer om å ta et valg utfra den informasjonen du har og det du vet i dag.



Triks nummer to er å skru ned forventningene for hvor viktig det valget er og hvor stort det skal være.

Innlegget sto på trykk i fredagens utgave av ungdomssidene PILEN – som kommer ut annenhver fredag i Akers Avis Groruddalen. Det er skrevet av Madeleine T. Stuedal – elev på F21 (Fyrstikkalleen skole), som har åpen dag i dag, mandag 16. januar.