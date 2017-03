Kjære NRK, vi i Stovner Media fikk med oss innslaget på dagsrevyen sist lørdag, der det ble hevdet at 50 prosent av ungdommene i Oslo øst driver med narkotika, og har pistol i innerlomma hvor enn de går i påvente av neste skuddveksling. Dersom om det hadde vært tilfelle, hvorfor var det da kun to drap i Oslo relatert til skytevåpen i løpet av 2016? Hvordan kan det ha seg at antall anmeldelser har minsket fra 2006 til 2016, både når det kommer til narkotika og vold?



Og kjære Jan Bøhler som alltid prater positivt om Groruddalen, og synger sanger om hvor bra det er her. Når ingen sier noe, så står du opp for oss. Men er det ikke noe mer du kan gjøre?



Igjen og igjen ser vi media stigmatisere oss som bor i Groruddalen, et sted der slåsskamper, våpen, narkotika er hverdagsopplevelser. Et sted de etnisk norske flytter vekk fra, fordi de er redde for å miste identiteten sin og fordi de mente det var blitt for farlig å bo der.



Vi husker vel alle diskusjonen som blusset opp da Halvor Fossli kom ut med sin bok; Fremmed i eget land, hvor han på en eller annen måte hadde klart å bare finne mennesker som hatet Groruddalen. Og hvor han hadde funnet en fyr han valgte å kalle Simen, som han beskrev som en bydelspatriot som uttalte seg med; «Islam er ingen berikelse, det vil jeg ikke kalle det, den religionen er heller en belastning».



Halvor Fossli innrømmer også at utvalget hans av personer heller ikke hadde venner som var muslimer, men valgte fortsatt å skrive en bok om Groruddalen, der over halvparten er flerkulturelle og tilhører mange forskjellige trosretninger. Hvor lett det da er for han å gi oss et helt og ordentlig bilde på Groruddalen?



Vi er en gruppe helt vanlige folk som igjen og igjen må kjempe og stå opp for Groruddalen, takket være mennesker som ikke kjenner Groruddalen, som ikke vet hvordan det er å bo her eller hvordan det er å vokse opp her, men som igjen, og igjen skal sette oss i dårlig lys. Vi kommer ikke til å gi opp, vi kommer alltid til å stå opp for Groruddalen. For det er ikke så ille her, langt ifra. Vi har en forståelse få har, vi har et forhold til hverandre som de færreste har.



Vi har lært oss å respektere folk med annen bakgrunn enn det vi selv har, vi har lært oss mer kultur, og smakt på mer mat, vi har lært mer språk, vi har lært å være mer tålmodige, og vi har lært oss mer respekt. Vi er vanlige folk, med en fremtid foran oss. Så vi ber dere, se det positive Groruddalen har og sett det litt i riksmedias lys for en gangs skyld.