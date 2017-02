Hvert dag kastes det to tonn avfall i Oslos gater. Men på den andre siden er det mange barn i dag som vokser opp med gode holdninger hva gjelder søppel og avfall. I Ammerudlia barnehage fikk barna møte Rusken-maskoten, Ruskengeneral Jan Hauger, og varaordføreren. De kunne nesten ikke vente med å fortelle hvor flinke de er.



– Hvis vi ser at det ligger søppel på bakken så kaster vi det alltid i søplekassen, sier Steven (4).



Barna fikk synge for Rusken og Kamzy før de fikk den gode nyheten om at de alle skulle få gaver for å hjelpe dem videre på veien mot en ren by. Marselius (5) fikk tegneblokk og refleks.



– Det er kjempefint å få gaver av Rusken. Nå skal jeg rydde mer, smiler han.

Blir mer motiverte

Bydelsdirektør Øystein Eriksen Søreide synes det er stas å få lov til å møte barna i bydelen hans som plukker søppel rett som det er.



– Rusken er et flott program for å holde byen ren og levende. Det blir konkret for ungene når de får gaver og informasjon på denne måten, og det skaper et forhold til Rusken. Da blir barna ekstra motivert til å rydde, sier han.



Theodor (5) i Ammerudkollen barnehage har en høne å plukke med alle de som gjør byen skitten med søppel.



– Det er viktig å rydde ellers blir det bare rotete, smiler han.



Varaordføreren er enig. Hun er imponert over barnas innsats i Grorud bydel.



– De har bedre holdninger enn mange av oss hva gjelder miljø og å ta vare på byen vår, sier hun.