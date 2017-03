Vil forebygge voldtekter

For to år siden ga Eck ut boken «Jakten på en overgriper», ført i pennen av VG-journalist Therese Ridar. En bok som forteller om overgrepet Annett Berntsberg Eck opplevde som 6-åring.

Det er sjelden jeg holder foredrag for så små forsamlinger, men det var utrolig fint. Det er veldig spesielt å være akkurat her og fortelle min historie, forteller Eck.

For Annett har selv trasket rundt i gangene på Vestli skole, som barn, og hun bodde på Vestli da overgrepet skjedde, noe som gjorde det ekstra spesielt.



– Det er fantastisk å kunne snakke så åpent om det nå, og forsøke å hjelpe med forebygging av voldtekter mot barn.



– At FAU selv tok initiativet til dette, er også noe jeg synes er veldig flott. Jeg synes det er utrolig viktig å lære foreldre at man kan få til en prat rundt dette med barna også, men man må ta det på barnas nivå, for barn forstår ikke voksenspråk, sier Eck.

Viktig forebygging

Hele målet med foredraget var at foreldre skal lære seg å være litt mer på vakt og lære seg om hvilke signaler man bør se etter.



– Det var aldri noen som spurte meg hvorfor jeg gjorde ting, hvorfor jeg gjemte grillgafler og forskjærerkniver under senga, eller hvorfor jeg ikke ville gå i butikken.



– Derfor er det så viktig å spørre barna sine om hvorfor de gjør noe, dersom avvikende atferd skjer over tid, sier Eck.



Selv om foreldrene nå mest sannsynlig er veldig på vakt, og har lært seg å oppfatte flere signaler, så legger ikke Annett skjul på at man ikke kan passe på hele døgnet. Likevel mener hun at å få barna til å snakke dersom noe vondt eller skummelt skjer er den viktigste forebyggingen.

Risikoen kommer alltid til å være der, det er umulig å vite hva som skjer barna til enhver tid. Men det er viktig at en voksen lærer barn om rett og galt i fysisk kontakt mellom mennesker tidlig, sier Eck.

Sterk opplevelse

Hun snakket også om betydningen av allerede i ung alder å lære barna om disse grensene, og ikke minst hvor viktig det er å sladre.



– Det er riktig å sladre. Man sier ofte at det er dårlig å være en sladrehank, men lær barna å være en sladrehank. Så får heller vi voksne bestemme om det er noe man skal gå videre med, sier Eck.



Les mer i Akers Avis Groruddalens papirutgave eller vår eAvis.