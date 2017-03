Vinterlek for bedre språk

Vestli skole har 88 prosent minoritetssspråklige elever. Ellen Johanne Sundby, som nylig ble innsatt som rektor for Vestli skole, og er tidligere kjent som rektor på Skjønnhaug skole, forteller at skolen jobber systematisk med språkopplæring og sosiale kommunikasjonsferdigheter.



– Den muntlig ferdigheten er viktig for forståelsen. Det jobbes systematisk med ord og begreper, da dette vil bedre elevenes lese- og læringsresultater.



– Jeg mener vår skole må jobbe ekstra med dette, i henhold til alle elever har krav på forsterket tilpasset opplæring. Det er ikke gitt at våre elever vet hva for eksempel en krakk, benk, sele, rep eller kjele er. Da er det viktig å sette ord og snakke om disse begrepene, sier rektor Ellen Johanne Sundby.



Denne uka har en ny plan med dette som hovedfokus trått i kraft for første gang. Da skal aktiviteter som skitur, aking, skøyter, tur til slottet, Nasjonalteateret, korketrekkeren og Holmekollen gi elevene større forståelse for flere språklige begreper.



– Vår hovedfokus er mottoet «Å gripe for å begripe», sier rektoren.



Les mer i Akers Avis Groruddalens papirutgave eller vår eAvis.