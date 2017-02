VM-fest på Ammerudhjemmet

På onsdag innviet Ammerudhjemmet sin nye bålpanne ute i hagen deres. Samtidig inviterte de til VM-fest med toddy og kaffe. Kultur- og nærmiljøleder på hjemmet, Hannah Kvam, ønsket beboerne velkommen.



– Det kunne ikke blitt bedre stemning. Vi fikk både sol og snø for anledningen. Nå er det bare å kose seg med kaffe og toddy, sier Kvam.



Det er ikke ofte Ammerudhjemmet får til å lage arrangementer utendørs på denne årstiden, derfor var det stas at det gikk så fint denne dagen.

Det er mange her på huset som har et forhold til VM, derfor passet det fint med VM-fest samtidig som vi feirer at vi har fått bålpanne, sier hun.

Fikk en idé

Den nye bålpannen deres er ikke kun for å feire at det er starten på ski VM, men også til bruk ved andre anledninger.



– Nå kan vi grille pølser, lage pinnebrød og marshmallows når vi vil. Så kan vi jo også lage bål når Sankthans kommer, sier Kvam.



Kultur- og nærmiljølederen hadde ikke planlagt innkjøp av bålpannen i lang tid.



– Jeg fikk en lys idé og så gjennomførte jeg den bare. Jeg foreslo bålpanne til virksomhetslederen og fikk et ja med en gang, sier hun.



Med musikk i bakgrunn og beboere som synger med og drikker varm drikke er stemningen på topp rundt bålet. Ammerudhjemmet lagde også en liten konkurranse for anledningen.



– Det blir en enkel konkurranse hvor beboerne skal gjette hvor mange VM-medaljer Norge får i år. Den avdelingen som gjetter riktig eller nærmest får en liten premie, sier Kvam.

Hyggelig samling

Berit, som er beboer på Ammerudhjemmet, synes VM-fest og anskaffelse av bålpanne er en god idé.



– Jeg synes det er helt fabelaktig at de har laget et slikt arrangement i dag. Det er helt enestående, sier hun.



Sammen med de andre beboerne hadde hun tatt på seg godt med klær og de hadde også med flagg for anledningen.



– Jeg har bestandig fulgt med på VM, derfor er det veldig hyggelig at vi gjør noe ekstra ut av det i år.



Å få komme seg ut i det fine vinterværet med solen i ryggen og varme fra bålet betyr mye for Berit.

Jeg synes det er fantastisk med bålpanne og god drikke. Jeg må bare si tusen takk til de som har ordnet dette i dag, sier hun.

Les mer i Akers Avis Groruddalens papirutgave eller vår eAvis.