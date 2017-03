I lys av klimatoppmøtet som ble arrangert på Furuset tirsdag 7. mars og elbil-møtet og Furuset Vels møte «Elbiler, hybrid og ladestasjoner - muligheter og utfordringer» som var torsdag kveld opplyser Venstre, Høyre og KrF at de vil kjempe for bedre støtteordning til sameier og borettslag som ønsker å etablere ladestasjon for elbiler.



- Den ordningen som er i dag for borettslag og sameier fungerer ikke for mange. Det eneste man får støtte for er dersom parkeringsplassen ikke er tilgjengelig for andre enn deg selv. I mange borettslag er det andre ting som er viktigere, for eksempel å bygge ut ny infrastruktur for strøm, eller et nytt elektrisk anlegg, sier Guri Melby (V).



- Vi foreslår en rådgivingstjeneste og en økonomisk støtteordning, fordi det er mange som ikke vet hvordan de skal innstallere slike ladestasjoner. Installasjon av ladepunkter er teknisk veldig krevende i tillegg til at det er veldig dyrt.

Vil ha med alle boligeiere

Halvparten av bilene som blir solgt i Oslo nå er enten elbiler eller ladbare hybrider.



- Vi har satset stort på etablering av flere ladepunkter i byen, men fortsatt har mange borettslag og sameier problemer med at de ikke har tilgang på lademuligheter. Undersøkelser gjennomført av Elbilforeningen viser at det i hovedsak er bileiere som bor i enebolig eller rekkehus som har valgt elbil, og foreningen peker på at dette har åpenbar sammenheng med mulighet til å lade hjemme, sier hun.



I Groruddalen finnes det en god del borettslag og sameier med folk som bor i blokk. Det er nettopp her forslaget skal spille en større rolle.



- Ordningen må bli bedre. Det er bestemt at det skal bygges 200 ladestasjoner i året, og vi mener dette også kan dobles til 400. Men vi må også få til bedre lading der folk bor.

Håper Ap slutter seg til

Saken kan bli behandlet i samferdsels- og miljøkomiteen i løpet av mars.



- Vi har allerede et klimafond som kan bevilge pengene. Jeg har troen på at Ap er positive til vårt forslag, sier hun.



De borgerlige fremmet forslag om penger til disse ordninger i forbindelse med budsjettbehandlingen i desember. Da fikk de ikke flertall.



- Hvis byrådet mener alvor med miljøambisjonene sine er det på tide at de støtter opp om konkrete tiltak som faktisk bidrar til å få ned utslippene gjennom tilrettelegging, ikke bare bruk av pisk, mener Melby.



- Flere må la bilen stå og velge kollektiv, sykkel eller gange som transportmiddel. Men vi må også sørge for at de som har behov for bil i hverdagen må oppleve de mest miljøvennlige bilene som de mest attraktive. Det krever at Oslo kommune tilrettelegger for at elbil kan bli et realistisk alternativ for mange flere.