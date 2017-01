Det største med en elektrisk buss er at den er stille. Prosjektet med el-busser i Oslo skal koste totalt 43 millioner kroner og har blitt finansiert i budsjettet for 2017. Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) og samferdselsbyråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG) møtte buss-sjefene for lansering.

– Vår oppgave er å tilrettelegge for at folk kan ta gode miljøvennlige valg. El-busser vil ha stor betydning for utslipp av CO2 (karbondioksid) og NOx (Nitrogendioksid), forteller Johansen.

Det er Unibuss, Norgesbuss og Nobina som skal kjøre ut bussene. Norgesbuss har ansvar for linje 60 Vippetangen – Tonsenhagen, mens Nobina kjører 31-bussene mot Grorud.



– Mye av Groruddalen ligger i rød sone når det gjelder NOx-utslipp. Dette må være en gledens nyhet for alle med astma og allergiplager, mener byrådslederen.

Næringslivet på banen

Han mener el-bussene vil ha stor betydning for folks hverdag, også for de med luftveisplager.



– Dette viser også at markedet fungerer og at når næringslivet «pusher» hverandre kommer det fram kreative løsninger. Vi har satt oss djerve mål med tanke på redusering av utslipp, og det virker motiverende for næringslivet, sier han.

Samferdselsbyråden forteller at hun ønsker å ta tak i luftforurensingen i Groruddalen på mange plan.



– Vi vet det er for høy biltrafikk. Når det gjelder el-bussene vet jeg at mange i Groruddalen vil ha glede av dem fordi de er stillegående og miljøvennlige. Det vil være en berikelse, mener hun.

– Når man tester ut ny teknologi, kan det hende man blir mer mottakelig for det på andre områder i livet også.

Kommer i november

De første el-bussene kommer i trafikk i november. Da kan spesielt Groruddalen få merke det.

– Vi vet at utslippene for kollektivtrafikken er lav, bare på tre prosent. Jeg håper el-bussene kan bidra til at folk velger kollektivtransport fremfor privatbilen mer fremover, sier hun.

Les hele saken i vår eAvis og papirutgave. Denne saken har blitt kortet ned for nett.