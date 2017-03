Ruter gjør om rutene

For hele Oslo vil det totalt bli 1116 flere avganger i Oslo fra søndag av. For T-banen betyr det 171 flere avganger per uke, for trikk 159 flere avganger, og for buss 786 flere avganger. Endringene kommer av byrådets 150 millioner kroner ekstra for å styrke kollektivtrafikken. Mange av endringene vil skje i Groruddalen Byrådsleder Raymond Johansen er fornøyd med Ruters nye ruter.

For meg som drabantbygutt har T-banen vært en del av livet mitt i mange år, og har vært en avgjørende følgesvenn. At banen kjører tidligere om morran og seinere på kvelden betyr mer fleksibilitet i hverdagen for folk, også her i Groruddalen, sier han.

Johansen mener dette vil gjøre slik at flere kan reise kollektivt.



- Dette gjør vi fordi det skal være enkelt og naturlig å velge klimavennlige transportløsninger i hverdagen, og det er fremtidsrettet.

Linje 25 tar over for linje 22

Ifølge Ruter skal alle busser som har overgang til T-banen i Groruddalen få flere avganger. Linje 25 får flere avganger alle dager, og kjører hvert femte minutt i rushtiden.



- Når T-banen starter kjøring tidligere om morgenen og senere på kvelden, så gjør matebussene som kjører til T-banen det samme, slik at de er tilpasset rutetidene til banen. Det vil si at det blir flere avganger for kundene våre, sier kommunikasjonssjef Gro Janborg i Ruter.



Det som også nevnes er at linje 22 Majorstuen til Ellingsrudåsen T delvis erstattes med linje 25 mellom Majorstuen og Lørenskog stasjon.



- Linje 25 vil delvis erstatte linje 22, som legges ned. Disse linjene har hatt tilnærmet samme trasé helt fra Majorstuen til Bredtvet, som er den strekningen med flest passasjerer. Det vil være alternative linjer i det området linje 22 opererer, som kan benyttes som erstatning.

Kommer 24 nye busser

Janborg forteller at den 2. april også er oppstart for en ny kontrakt på linje 25 med Nobina som operatør. Det vil komme 24 nye, miljøvennlige busser på denne strekningen.



- De nye bussene på linje 25 er utstyrt med doble ladepunkter til mobiltelefonen ved hver seterad slik at kundene har mulighet til å lade mobiltelefonen din mens de reiser, sier Gro Janborg.



Avisen har tidligere skrevet om veksten i kollektivtrafikken. I Oslo var veksten på 4,5 prosent i 2016 og totalt på 4,9 prosent i Oslo og Akershus.



Dette er endringene i Groruddalen:



T-banen

o Alle T-banens linjer får tidligere avganger om morgenen og senere avganger på kvelden, alle dager.



Buss som kjører til T-banen

o Alle matebusser til T-banen får også utvidet tilbudet, slik at de nye avgangene morgen og kveld er tilpasset T-banens rutetider.



Det gjelder følgende matebusser:



62 Ammerud ring

o Får en ekstra avgang på kvelden, slik at den tilpasses senere avganger på T-banen.

o Får to nye avganger på morgenen mandag til fredag.



63 Romsås ring

o Får en ekstra avgang på kvelden, slik at den tilpasses senere avganger på T-banen.

o Får to nye avganger på morgenen mandag til fredag.



66 Grorud T-Helsfyr T

o Får en ekstra tur om morgenen i begge retninger, mandag til fredag.



69 Tveita-Lutvann

o Får nye avganger om morgenen i begge retninger, slik at den tilpasses tidligere avganger på T-banen mandag til fredag.



Øvrige busslinjer som får endringer:



22 Majorstuen-Ellingsrudåsen T

o Linjen legges ned, og blir delvis erstattet med et forbedret tilbud på linje 25 mellom Majorstuen og Lørenskog stasjon. ?Følgende linjer dekker opp for linje 22:

o Strekningen Ellingsrud-Grorud stasjon: Linje 33, alternativt bytte til linje 25 på Kalbakkveien

o Strekningen Grorudveien-Nordlisvingen: Gangavstand til linje 33

o Strekningen Stålfjæra-Stanseveien-Christoffer Hellums vei: Gangavstand til Østre Aker vei og linje 67

o Strekningen Lindab-Tine: Gangavstand til Bredtvet, og linje 25

o Strekningen Bredtvet-Linderudsletta: Linje 25

o Strekningen Kalbakkveien-Linderudsletta: Linje 25 og 33

o Strekningen Øvre Lunden, Brobekk, Bjerke: En rekke regionbusser, som linje 301 og 309

o Strekningen Årvoll senter-Majorstuen: Linje 25



25 Majorstuen-Lørenskog stasjon

o Får flere avganger i rushtiden med avganger hvert tiende minutt mellom Lørenskog stasjon og Kjelsås. I tillegg blir det 5-minuttersrute mellom Kjelsås stasjon og Majorstuen på morgenen, og Majorstuen og Kjelsås stasjon på ettermiddagen.

o Første avgang i begge retninger om morgenen i begge retninger vil være tidligere enn før.

o På kveldstid mandag til fredag blir det 15. minutters mot dagens 30. minutters rute på hele linje 25.

o På lørdager blir det 15. minutters rute fra kl. 11.00 til og ut dagen på strekningen Majorstuen-Kjelsås, i stedet for hvert 30. minutt som den har kjørt tidligere.



31 Snarøya-Grorud

o Frekvensen med 10-minuttersrute varer 20 minutter lenger enn i dag, slik at det blir en ekstra avgang i begge retninger på kvelden.



58 Nydalen-Tveita T

o Får en ny førsteavgang fra Nydalen til Tveita T mandag til fredag.

o Holdeplassen Gullhaugveien endrer navn til Nydalen T



60 Tonsenhagen-Vippetangen

o En ekstra avgang fra Tonsenhagen om morgenen mandag til fredag.

o Den første avgangen om morgenen starter fra Vippetangen i stedet for Jernbanetorget.



64A Stovner T-Furuset T

o Får to nye avganger på morgenen, der den første avgangen vil kjøre en time tidligere enn før ruteendringen.

o Får en senere avgang på ettermiddagen. Endringene gjelder i begge retninger.



64B Stovner T – Furuset T

o Får noen mindre justeringer for å unngå forsinkelser, blant annet økt kjøretid mot Furuset.



65 Stovner T – Furuset T

o Får en ekstra avgang på kvelden (alle dager) slik at den tilpasses senere avganger på T-banen.

o Får nye førsteavganger på hverdager, slik at den tilpasses tidligere avganger på T-banen.



68 Grorud T – Helsfyr T

o Får to nye avganger om morgenen fra Grorud T, og tre nye avganger om morgenen fra Helsfyr T.