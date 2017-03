Forslag om trikk til Tonsenhagen er en velkjent sak i avisen. Tirsdag 14. mars stemte flertallet i transportkomiteen på Stortinget ned et forslag fra SV om å dekke 50 prosent av regningen for trikk til Tonsenhagen. SVs førstekandidat til Stortinget, Kari Elisabeth Kaski, og møtende vararepresentant for SV, Ingunn Gjerstad, (begge fra Groruddalen) er hoderystende til at flertallet på Stortinget ikke er interessert i å være med å finansiere en trikkeløsning på Norges mest trafikkerte busslinje.



- Mens resten av landet får vei-, bro- og tunnelbevilgninger i milliardklassen til hver minste lille øy eller avkrok, setter Stortinget foten ned til å få gjort noe med Norges mest trafikkerte busstrekning. Det gir ingen mening, sier Kaski.

Trenger å avlaste 31-bussen

Hun peker på at linje 31 er Norges mest trafikkerte busslinje, med over 15,3 millioner målte påstigninger i året,i følge Ruter. 31-bussen er Årvoll og Tonsenhagens livslinje til og fra sentrum, ettersom det ikke er et tog eller en t-bane i umiddelbar nærhet. Planleggingen av trikk til Tonsenhagen er ferdig, og SV mener et slikt prosjekt vil løse kapasitetproblemer i Oslo sentrum.



- Slike saker får hele debatten om «byeliten i Oslo» til å fremstå som snodig, sier Kaski.

I denne saken er det åpenbart at flertallet på Stortinget ikke ønsker å lytte til behovene vi har i Groruddalen. Jeg håper vi får et nytt flertall på Stortinget til høsten som har en annen holdning til behovene i Oslo øst, legger Gjerstad til.

Vært en debatt i lang tid

SVs representanter i Groruddalen har flere ganger stilt opp i avisen for å snakke opp trikken. Det er velkjent at Frp ikke ønsker den, og forslaget har skapt debatt i bydelsutvalget og hos lokallagene i lang tid. Bjerke SVs Bjarne Kristoffersen forstår ikke uviljen om trikk i Groruddalen.



- Jeg er dypt skuffet over at Jan Bøhler og Arbeiderpartiet ikke prioriterer befolkningen i Groruddalen og trikken vår. Byen har jo skrikende behov for denne trikkelinjen. Hvis vi ikke står sammen for Oslo, kommer byen til å tape dag for dag, mener han.



Han stiller seg undrende til at Arbeiderpartiet ikke tar saken videre.



- Jeg trodde Arbeiderpartiet på Stortinget skulle støtte dalen i denne saken, men sånn er det altså ikke. Det vi ser nå er full svikt. Veldig, veldig skuffende, mener han.

Kaller det dårlige unnskyldninger

Det SV ønsker er altså en 50 prosent finansiering fra staten. Hele prosjektet vil trolig koste rundt 1,5 milliarder kroner. I strategidokumentet M2016 har Ruter analysert fremtidens behov for kollektivtrafikk i Oslo. Der kommer det fram at en trikketrasé fra Sinsen til Tonsenhagen, med en mulig forlengelse til Linderud og Veitvet, vil gi bedre fremkommelighet og mulighet for byutvikling.



- Alle partiene som går mot nå lager seg dårlige unnskyldninger. Hadde staten lagt pengene på borde ville det fått stor betydning for Oslo. At disse politikerne ikke bryr seg om en så viktig sak for Oslos befolkning er triste saker, sier Kristoffersen.



- Venstre og Guri Melby gir jo stadig inntrykk av å være opptatt av kollektivtilbudet vårt, nå viser det seg at det er mer skuespill enn politikk de driver med.

Kan ikke finansiere slik som nå

Guri Melby (V) opplever ikke at flertallet i Stortinget er negativ til å støtte trikk til Tonsenhagen, men at det må komme lenger i planprosessen.



- Forslaget fra SV er at regjeringen og kommunen allerede i år skal inngå avtale om 50 prosent statlig finansiering, og det er helt meningsløst. Trikk til Tonsenhagen er ikke prioritert i Oslopakke 3 før 2020, byrådet har ikke avsatt kommunale investeringsmidler de neste tre årene, reguleringsplanen er heller ikke klar, og byrådet har ikke turt å forplikte seg noe på framdrift eller byggestart, noe jeg synes er oppsiktsvekkende, sier hun.



- Derfor er dette helt feil tidspunkt å bli enige om finansiering.



