Lene Kragh ante ikke hva som sto på regningen fra Oslo kommune -og fikk sjokk da hun åpnet konvolutten. Der sto det et krav på 85.000 kroner i eiendomsskatt.



- Dette gjelder ikke oss, tenkte jeg først. Og så hadde jeg det helt fint, helt til jeg fikk påpekt at det i aller høyeste grad gjelder oss. Det var litt uvirkelig, sier Kragh.



Avisen har tidligere skrevet at byrådet og finansbyråd Robert Steen (Ap) nå ruller ut eiendomsskatten i Oslo både på bolig og næring.



- Jeg tok kontakt med kommunen, men fikk ikke lov til å klage ennå. Vi fikk tilbud om besøk av en takstmann som vi ville møte, men vi vet ikke om han har dukket opp, fordi vi ikke har hørt noe eller sett noen, sier hun.



I tillegg sto det i papirene at Alna ridesenter er et garasjeanlegg.



- Vi har fått takst etter det. Det er helt ok å betale for leiligheten og hybelen vi har her, men ikke 85.000.

Mener hastverk er lastverk

Høyres Eirik Lae Solberg kaller det hele for uforsvarlig hastverk. Han mener det hele beror på byrådets hastverk med å få ut eiendomsskatten i tide.



Det rammer de som ingen trodde kom til å få eiendomsskatt, som Alna ridesenter med aktiviteter for barn, eldre og unge. Det går direkte av aktiviteten som folk har glede av. Det var boligeiere og næringsliv som i følge Ap skulle betale, ikke fritids- og aktivivtetstilbud for barn, mener han.

Høyre gikk aktivt imot innføring av eiendomsskatt i Oslo under valgkampen, men flere av de Høyrestyrte kommunene i Norge har eiendomsskatt.



- Vi vil ikke ha det i Oslo fordi det er dyrt nok å bo og drive virksomhet her fra før. Takstene er så høye at det rammer ekstra hardt når det innføres i Oslo. I andre kommuner er takstene lavere, sier han.

Ville ikke innført i Oslo

Han mener byrådet burde trekke tilbake kravet og gjøre en bedre jobb.



- De må skrive ut skatten på en forsvarlig måte.



- Men ville ikke Høyre innført eiendomsskatt uansett dersom dere fortsatte med makta?



- Nei, vi gikk til valg på å ikke gjøre det. Det er et tydelig løfte fra oss. Men når man først har innført det, er det rimelig at alle må betale? Jeg mener det er ekstra urimelig at det rammer slike tibud som Alna ridesenter, sier han.



Lae Solberg tok opp saken med finansbyråden under bystyrets spørretime i forrige uke. Da mente finansbyråd Robert Steen (Ap) at det var greit å skrive eiendomsskatt ut til Alna ridesenter ettersom det beskrives som et garasjeanlegg for hester.



- Når Oslo kommunes takstmann beskriver Alna Ridesenter som et garasjeanlegg, viser det at det har vært en svært dårlig jobb. Takstmannen kan umulig ha vært på ridesenteret da han gjorde en så useriøs og ufrivillig komisk taksering, mener han.

Kommer folk til gode

Torgeir Skovdahl er styreleder for ridesentret. Han mener kommunen har gjort det vanskelig for dem selv.



-Vi er en stiftelse og hestesport er en idrett. I tillegg til dette drives masse aktivitet her somkommer Groruddalens innbyggere til gode. Dette er hver for seg kriterier for fritak. Det er heller ingen hemmelighet at vi strever med økonomien.



For Alna ridesenter representerer 85.000 kroner fór og flis i drøye tre måneder, samt 20 elever på ridekurs.



-Det blir et problem for oss nå å balansere økonomien når vi må «legge ut for» kommunen på denne måten. Vi vet heller ikke om vi kommer til å få fritak, sier han.