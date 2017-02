Prosjektet «Ung hjelper eldre» går ut på at ungdommer assisterer eldre med praktiske oppgaver i hjemmet. Det som er trygt er at den samme hjelperen kommer hver gang så man opparbeider seg et forhold. Avisen har fått vite at ungdommer opererer som falske «hjelpere» som har utgitt seg for å være fra «Ung hjelper eldre». Dette får Johannesen til å reagere.



– Vi advarer nå mot å slippe inn noen som eventuelt utgir seg for å jobbe i Ung hjelper eldre, uten at det er forhåndsavtalt. Vi sender ALDRI fremmede ungdommer hjem til eldre, understreker hun.



Hun er på besøk hos Kari Lyngstadaas som får hjelp av ungdommen Hanne.



– Hun har vært hos meg i to år. og vi går turer om sommeren eller så hjelper hun meg på kjøkkenet. Det er skremmende med svindlere og veldig kjedelig, sier hun.

Flere hendelser i Groruddalen

I et borettslag på Linderud ble det meldt om en gutt og en jente som sa de var fra «Ung hjelper eldre» og hadde med et spørreskjema som de ønsket å få utfylt. En eldre mann slapp dem inn i leiligheten sin. Etter en stund oppdaget ham at de begynte å snoke rundt, og kastet dem ut. Så oppdaget han at nøkkelknippe var borte, og fikk byttet låser.

Saken er meldt til politiet. Enkelte beboere har også blitt avkrevd penger da ungdommene hadde gjennomført oppgaven.



Søndag 29. januar fikk et eldre ektepar på Ammerud besøk av to gutter som utga seg for å være fra prosjektet. De hadde også med et spørreskjema, og ba om å få komme inn. Da guttene hadde gått oppdaget ekteparet at de manglet penger. Saken er nå anmeldt til politiet. Det virkelige «Ung hjelper eldre» er et populært tilbud i Bydel Grorud, og det er aktivitetsenheten som er ansvarlig for det.



– Prosjektet er et kjent og populært tilbud i Groruddalen, og vi er svært lei oss for at ukjent enkeltungdom nå har tatt seg til rette på denne måten, sier Ida Johannesen.



