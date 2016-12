Saken heter «Bynære ridesentre i Oslo» og byrådet vil rette søkelyset på hvordan samarbeidet kan styrkes med byens ridesentre. Det betyr at ridesentrene skal være en del av den kommunale idrettspolitikken, og målene er blant annet å sørge for helhetlig og likeverdig behandling, samt bidra til at ridesentrene er stabile og velfungerende institusjoner.

– I mange år har bystyret ønsket seg en egen byrådssak som tar for seg helheten i ridesentrene. Det har vært preget av tilfeldigheten hvem som får støtte og hvem som ikke får støtte og få har en forutsigbarhet hva de får av kommunen. Alna er et av dem, sier Hansen.

Må mase hvert år

Avisen har tidligere skrevet om gjelda til Alna ridesenter, og den uheldige situasjonen daglig leder Lene Kragh er i hvert år. I sommer fikk hun tildelt én million kroner i revidert budsjett, men ingenting i budsjettet for 2017 som ble vedtatt i begynnelsen av desember. Hvert år må hun «tigge» politikerne om tilskudd. Kragh har tidligere reagert på at EKT Ekeberg Rideskole fikk slettet sin gjeld på cirka 7 millioner kroner i forrige budsjettrunde.



– Ridning er en viktig del av idretten selv om det kanskje ikke har blitt behandlet som det. Det har falt mellom mange stoler. Ridesentre er et sosialt tilbud for mange. Man lærer å håndtere dyr, men også å ta ansvar for andre. De fyller mange funksjoner og oppgaver, sier Hansen.

Hestemøkk er utfordrende

I Oslo er det totalt 11 ridesentre/rideklubber. Groruddalen har fire av dem; Alna ridesenter, Ellingsrud rytterklubb, Stovner ridesenter og Nordtvet gård.



– Mange sliter med økonomien. Det vi ønsker med saken er å samle informasjonen. En av de største utfordringene er faktisk bortkjøring av hestemøkk, som er en kjempestor økomomisk kostnad. Her vil vi se om vi kan samordne noe. Det er Renovasjonsetaten som tar i mot hestemøkk, men det er også en ressurs for kommunen med tanke på gjødsel. Vi skal se om vi kan gjøre noe med det, sier hun.

Ridesentrene skal inn i neste behovsplan for idrett og friluftsliv om to år.

– Det skal behandles på lik linje som kampsport, fotball, skiløping og turn. Kommunen skal ta ansvar for ridning på lik linje med andre idretter.

