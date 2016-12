Torsdag 1. desember var det offisiell åpning av det nye værestedet i Stovner Senter 16, som Bydel Stovner satser sterkt på og som Boligbygg har pusset opp i tett samarbeid med bydelen. Målet er å skape gode hverdagsopplevelser og et godt fellesskap.

– Jeg blir så glad hver gang jeg kommer hit. Det har blitt et utrolig fint sted, sier seksjonssjef Marit Polle i bolig- og rustiltak.

Stovner senter 16 er en stor kommunal boligblokk som huser mange mennesker og værestedet skal være et samlingsted for alle beboerne. Lokalene skal særskilt brukes av Boligbrua, som er et tiltak i blokka for personer med rus og psykiske utfordringer.

Ved å pusse opp ønsker vi tydelig å vise og si til beboerne her at vi satser på dem. Det er mangfold i blokka og alle skal være en del av en normal hverdag. Bydelen legger grunnlaget, mens beboerne og beboerrådsstyrene står for utviklingen, sier Polle.

Viktig med nærvær

Ifølge seksjonssjefen handler det om å skape normale hverdager gjennom å gi trygghet og tillit. Flere målgrupper bruker huset, ansatte på dagtid og beboerråd og andre fra huset på ettermiddagen og i helgene. Bydelen har tro på at utfordringer på huset dempes når det er tilstedeværelse.

– Alle som jobber her har mange år med erfaring innen tett individuell oppfølging. Vi er opptatt av det er de samme ansatte som er her hele tiden. Det gir forutsigbarhet sier hun.

– I 2009 ble blokka rehabilitert og vi så at det var behov for et sted hvor man tok imot bekymringer og kunne servere vafler og kaffe. Nå har det blitt til det flotte vi har åpnet i dag, sier seksjonssjefen.

