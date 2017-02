Klinisk ernæringsfysiologene Andrea Kristin Mathiesen Øvergård og Sara Linn Saunes er med i prosjektet «Mer matglede for eldre» hos avdeling for bo- og dagtilbud (BOD) på Vestli. Så langt har det vært en utfordrende oppgave med varierte tilfeller der noe har fungert bra, mens andre ting har vært dårlig.



– De fleste boligene vi har vært innom har vært med voksne, men det er også noen med barn. Det er en variert brukergruppe der vi har blitt imponert noen steder og sett at vi har mye å jobbe med andre steder. En utfordring vi stadig kommer tilbake til er god nok dokumentasjon og forebygging, forteller Saunes.



Målet er å implementere kunnskap hos ansatte og brukere. Ettersom de er i prosjektstillinger skal de ha fokus på å lære opp de ansatte, og har plukket ut noen brukere de skal fokusere spesielt på.



Har allerede slukket branner

De har allerede opplevd kritisk feilernæring i bydelen.



– Vi har allerede slukket noen branner. En kvinne på dagtilbudet har mistet svelgefunksjonen helt og må få all ernæring tilført magesekken. Hun hadde fått skrevet ut et opplegg fra sykehuset, men jeg tviler på det var en klinisk ernæringsfysiolog som skrev det. Hun fikk alt for mye energi med tanke på sine behov, og da vi kom inn i bildet var pårørende desperate. De hadde ikke fått time hos spesialisthelsetjenesten og til slutt var det eneste alternativet privat ernæringsfysiolog. Heldigvis kom vi inn i bildet og kunne gi en skreddersydd plan til brukeren, forteller Saunes.



– Da hadde hun allerede gått opp 18 kilo på tre måneder, og så etter at hun fikk halvert dosen fra fastlegen raste hun ned i vekt. Det var heller ikke riktig, da manglet hun riktige næringsstoffer.

Kan avdekke feilernæring tidlig

Dette er et av flere eksempler som ernæringsfysiologene har kunnet plukke opp. Et annet tilfelle var en kvinne på BOD som gikk opp i vekt. De ansatte så at klærne hennes ble trangere, men tok ikke tak i det før det nesten var for sent. Da fant de ut at hun hadde diabetes type 2 – den farligste sorten.



– Der kommer vi inn. Vi kunne fanget opp vektøkningen mye tidligere, sier Saunes.



Saken har blitt kortet ned for nett. Les hele i vår eAvis og papirutgave.