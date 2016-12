I all hovedsak var det en enighet som la seg over lokalpolitikerne i Bydel Alna under budsjettforhandlingene torsdag 15. desember. I forkant hadde bydelsdirektør Tore Olsen Pran foreslått å legge ned bydelens tre SMART-barnehager på Lindeberg, Furuset og Haugerud, som legger til rette for at barn med minoritetsbakgrunn utvikler språk og sosiale evner. Grunnen er at han tror det blir enda mindre behov for slike barnehager fremover fordi stadig flere velger vanlig barnehageplass. Bydelen har 42 plasser i disse barnehagene, og kun 23 er i bruk.

– Da SMART–barnehagene ble etablert var de en suksess, både for å språklig ruste våre barn før skolestart og de ble viktige rekruteringsarenaer for å få barn inn i ordinær barnehage i bydelen, sier Monique Nyberget Hiller (Ap).

Beholder Furuhuset

Hun forteller at det bare er Furuhuset SMART-barnehage som har fullt belegg.



– Vi anser det derfor forsvarlig å avvikle to av de tre barnehagene, men ønsker bevare SMART barnehagen på Furuset som bydelomfattende tiltak, forteller hun.

Forslaget fikk støtte i bydelsutvalget, også fra Høyre. SVs Tore Syvert Haga reagerer på at bydelsdirektøren hadde satt fristen for å legge ned barnehagene i midten av mars til neste år.



Jeg må si jeg ble overrasket. Det er ikke en god måte å få til en overgang på når skolen begynner i august. Derfor er det fint å avvikle SMART-barnehagene til sommeren, mener han.

Utsetter til sommeren

Dette ble vedtatt under budsjettforhandlingene.

– Foreslått avviklingstidspunkt for disse barnehagene utsettes frem til sommeren for å sikre god overgang fra barnehage til skole for de eldste barna og overgang til annen barnehage for de tre barna som ikke skal over i skole til høsten. Disse forsøkes overføres til Furuhuset eller annen ordinær barnehage i sitt nærområde i bydelen, sier Nyberget Hiller.

– Det er viktig at vi følger med på utviklingen i bruk av barnehage i bydelen etter at ordinær gratis kjernetid ble kuttet av regjeringen. Og det er viktig at vi fortsetter arbeidet med å rekruttere barn til våre barnehager.

Under møtet ble det klart at det var mer enighet blant partiene, men at dette ikke hadde kommet til syne før møtet.



Høyre er fornøyde

Børge Ingvaldsen (H) er fornøyd med budsjettforslaget til bydelsdirektøren. Han tar det hele med knusende ro, og er ikke bekymra for bydelens økonomiske fremtid i årene som kommer.



– Jeg synes det er et veldig godt budsjett i henhold til de rammene vi har fått. Jeg kan ikke erindre at vi har hatt for lite penger, Alna har alltid hatt mye penger på bok, sier han.

Les hele saken om budsjettforhandlingene i Bydel Alna i vår papiravis og eAvis. Denne saken har blitt kortet ned for nett.