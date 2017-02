Bekymret for kutt i ungdomstiltak

Avisen har tidligere skrevet at regjeringen kutter ut tiltakspenger for ungdom under 18 år. Bøhler raser mot kuttene som mener det vil gi problemer på lang sikt når ungdommer ned i 16-års alderen ikke får den lille hjelpen med 4000 kroner til å komme seg opp om morgenen og ut i praksis.



Arbeidminister Anniken Hauglie (H) mener det har vært uheldig at det var økonomisk lønnsomt for ungdommer å slutte på skolen. Gahr Støre fikk møte ungdommer som får hjelp av fagpersoner i Bydel Grorud etter at de har sluttet på skolen – av forskjellige grunner.



– Dette er historier som berører. Det å møte unge mennesker som har vært i en vanskelig situasjon og som får hjelp og tro på seg selv her vitner om et NAV vi ønsker å se. Og så har jeg fått vite om en del mangler vi må ta tak i politisk, forteller Gahr Støre til Akers Avis Groruddalen.

Kutter i Jobbsjansen for ungdom

Han fikk møte menneskene bak tiltakene, som ungdomsveiledere. Det er ikke bare kutt i tiltakspenger som berører ungdom i Bydel Grorud. Det er også bestemt at midlene til Jobbsjansen for ungdom skal bort. I fjor hadde Jobbsjansen for ungdom 31 inne, og 21 fikk jobb. I år var det 28 ungdommer med, og 21 har fått jobb. Fire av ungdommene har også begynt på høyere utdanning. Midlene er kuttet på et nasjonalt plan fordi regjeringen ønsker å fokusere på å få kvinner ut i arbeid. Dette får Gahr Støre til å reagere.



– Vi er imot at man kutter i tilskuddet som gjør at unge mennesker kan komme i aktivitet og få jobb. Det må vi rette opp. Mister vi ungdommene er det dårlig både for dem selv og samfunnet, mener Gahr Støre.

Må fokusere på de unge

Han er imponert over folka som jobber med problemstillingene hver dag, men er lei seg for at kuttene påvirker store deler av deres hverdag.



– Bydel Grorud som Bøhler har tatt meg med til er i front når det gjelder å gjøre viktige ting og inrette innsatsen der det trengs. Det er imponerende. Men da kan de ikke møte et storsamfunn som kutter i virkemidlene deres. De jobber med det viktigste vi har, som er unge mennesker. En dårlig ungdom kan vare hele livet ut, men det kan en god en også gjøre, påpeker han.



Både Gahr Støre og Bøhler fikk sette seg ned med tre ungdommer som følges tett opp av bydelens ungdomsveiledere. Der kom det fram historier fra fengselsopphold til nedbemanning i fast stilling.