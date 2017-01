Regjeringens lovforslag om eierseksjonsloven (Prop. 39 L) skal behandles på Stortinget. Det er loven som ligger til grunn for sameie som boform. Et regjeringsoppnevnt utvalg mener loven om at det bare skal være lov å eie to boliger i ett sameie skal prøves på nytt, og vil derfor gjøre det enklere for bolighaier å kunne tilegne seg flere boliger – for så å dele dem opp og leie dem ut.

Dette har vært et stort problem på Vestli, i Lindeberglia og Slettaløkka i Groruddalen. I 2014 mobiliserte Vestli vel til et stort folkemøte på Rommen skole. Nå har saken beveget seg fremover. Jan Bøhler er valgt til saksordfører som skal lede arbeidet med å lage innstilling og vedtak om lovforslaget på Stortinget.

Han oppfordrer alle i Groruddalen til å følge med – og kaller det den viktigste saken dette halvåret. Men han er bekymret for regjeringens fastlåste argumenter og uvilje mot å rikke seg. Kort fortalt vil de ikke begrense privat eiendomsrett.



Skaper dårlig bomiljø

– Det var stappfullt på folkemøtet i 2014, og det var en sterk stemning for å stramme inn loven. Bakgrunnen er at stadig flere kjøper opp leiligheter i sameiene og deler dem opp, såkalt hyblifisering. Det blir da små leiligheter, eller kott, som leies ut til folk som trenger en billig og midlertidig bolig. Problemene det har blitt pekt på fra sameiene er at det skaper dårligere bomiljø og stor gjennomstrømning av folk, sier Bøhler.

Fram til april skal han jobbe med lovsaken, som etter planen skal vedtas i mai.



Det blir en høring 14. februar, og da er det viktig at sameiene i Groruddalen møter opp, også bydelsutvalgene. Det er viktig å vise engasjement i denne tiden, mener Bøhler.

– Jeg oppfordrer alle til å si sin mening i denne perioden og legge press på regjeringen.

Én person kan ødelegge

Sameiene i Groruddalen, bydelsutvalgene og Oslo bystyre har stilt seg bak forslaget om å gi beboerne ved generalforsamlingen mulighet til å begrense og regulere omfanget av hybelutleie. I borettslagsloven står det at 2/3 av generalforsamlingen (flertall av eierne) kan bli enige om regler som alle må følge.

Slik det er nå for sameiene kan én enkelt eier gå imot resten av bofellesskapet og gjøre som han eller hun vil. Bøhler reagerer på at regjeringen har et forslag på over 100 sider, men bare brukt noen sider på det han mener er noe av det viktigste i saken; begrensningen om at en person maks kan kjøpe to boliger i ett sameie.



– Denne grensen blir undergravd fordi folk kan opprette firmanavn med forskjellige AS-er. Det betyr at man kan opprette AS-er med fiktive navn og kjøpe opp leiligheter.

