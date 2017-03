Ber staten åpne lommeboka

350 millioner reiste med kollektivtrafikk i Oslo i fjor. I fjor var det også flere som valgte kollektivtrafikk enn bilen i hovedstaden. Akershus ble vinneren med over 6 prosent vekst.



– Hva vil disse tallene bety for utvikling av baneløsning Nedre Romerike og Ahusbanen videre?



Vi ser at kollektivtilbudet i Oslo og Akershus er veldig godt. Det er bra med høy vekst i kollektivtrafikken. Jeg mener det blir viktig med store investeringer i infrastrukturen fremover. Ruter hadde 350 millioner påstigninger i fjor, og NSB i hele landet hadde under hundre millioner reiser. Det sier litt hvor man bør prioritere pengene fra statlig hold, mener Nguyen Berg.

Økning for Akershus

For første gang hadde Oslo mer kollektivreiser enn bilreiser i fjor.



– Det er allerede en høy andel i Oslo som reiser kollektivt, og jeg er glad for at Akershus øker sin andel. Det er viktig for å redusere biltrafikken i Oslo, fordi mange som bor i Akershus kjører inn og ut av hovedstaden. Vi vil ha mindre luftforurensing og mer plass i byen, sier hun.



Hun påpeker at de i Oslopakke 3 doblet investeringsmidlene til kollektivtransporten.



– Det gjør det mulig å finansiere sentrumstunnelen, baneløsning på Nedre Romerike og Fornebubanen, som ikke hadde finansiering før.



– Har dere skrudd opp billettpriser for å få inn mer penger til dette?



– Nei, vi har ikke det. Ikke annet enn en prisjusteringsindeks som har blitt gjort siden 2007.

Venter på regjeringa

Byråden peker på at Oslopakke 3-avtalen tilsier at kollektivprisene skulle skrus litt opp, men at hun fortsatt venter på samferdselsministeren.

Noe av problemet er at samferdselsministeren ikke har klart å innføre bompengene vi har blitt enige om. Det er dumt for kollektivtilbudet og investeringene. Jeg håper det skjer så raskt som mulig, sier hun.

I Groruddalen er det et stort kollektivnett med buss, t-bane og tog. I tillegg er det forslag om å få trikk opp til Tonsenhagen. Tallene fra Ruter viser at det er flest som reiser med buss, mens t-banen har størst vekst.



– Veksten betyr at Ruter leverer på de målene som er satt for kollektivtransporten i Oslo og Akershus. Tallene viser at vi ligger godt ann til å innfri de politiske målsettingen, ikke bare nullvekstmålet for Oslo og Akershus, men også målet om redusert biltrafikk i Oslo, sier Bernt Reitan Jenssen, administrerende direktør i Ruter.