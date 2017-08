VALG 2017:

GIR SEG IKKE: Målinger viser at Venstre ligger under sperregrensa, men partileder Trine Skei Grande og nestleder Ola Elvestuen gir seg ikke. De peker på viktigheten av at store prosjekter får plass øst i byen - og løfter fram kollektivsatsingen. For Venstre er T-bane til Ahus viktig, så fremt som symbolbygg.

Trine Skei Grande i Venstre og nestleder Ola Elvestuen kjemper for å holde partiet over sperregrensa. Partilederen har vært land og strand for å belyse Venstres politikk, og for Groruddalens del handler mye om å få de store utbyggingsprosjektene prioritert fremover.

