Senteret, som lenge har hatt behov for oppussing, skal stå klart til påske. Med et mer levende senter og pulserende liv, er håpet nå at flere vil ta turen innom.

– Det viktigste for oss er å skape et godt sted for shopping og en hyggelig møteplass for dem som bor på Grorud. Det er noe som har vært etterlengtet, sier senterleder Jorunn Røed.

Senteret har holdt åpent under hele oppussings-perioden, slik at kundene selv har fått med seg at det er mye som skjer. Og senterlederen er imponert over både arbeidet og tålmodigheten.



– Arbeiderne har jobbet veldig effektivt og vært flinke til å sikre områdene med byggegjerder. Kundene har vært flinke til å bruke senteret, så det vil jeg både rose og takke dem for, sier Røed.

Alt på ett sted

Fremover skal vi stifte bekjentskap med de nye butikkene Kitch’n, Princess, CMYK Outlet, Bakeriet og Osushi.

– Målet har vært å få til et senter hvor man kan finne alt man trenger. Det føler vi nå at vi har klart, sier eiendomssjef Oddbjørn Oland.



Også flere av de eksisterende butikkene er blitt pusset opp, og det er en helhet i hele prosjektet.

– Meny får blant annet fruktavdelingen sin mer ut i senteret, og blomstene fra Mester Grønn blir også å se i fellesarealene. Samtidig som Vita og Sunkost har fått mer åpne lokaler. Norli åpner nyoppusset butikk med en egen Ringo leketøysavdeling, forteller eiendomssjefen.



Senteret får nå også et nytt bakeri og en egen sushirestaurant med take away-muligheter. Noe som har vært svært etterlengtet blant lokalbefolkningen.

– Bakeriet skal åpnes midt i senteret der skobutikken lå tidligere, mens Osushi åpner allerede neste uke i lokalet ved siden av Anexet på utsiden.

Unikt design

I disse dager ferdigstilles oppussingen og de nye fasadene. Det nye designet er laget av Radius design, som ønsket at Grorud Senter skulle skille seg ut.

– Tankene bak designet på Grorud Senter var å gå bort fra det klassiske kjøpesenterutseendet, og heller gi fellesarealene en egen karakter, som er unik for senteret.

– Vi ønsket å skape et senter med en særegen karakter som kanskje gir en mer «hjemme hos»-følelse enn et klassisk kjøpesenter, sier interiørarkitekt i Radius design, Trygve Flebu Jørundland.



Alt på senteret er med andre ord nytt, fra gulv til tak. Vegger er fjernet og butikker har fått mer åpne lokaler.



– Stein på gulvet, tre og metall som dekorelementer, brune, svarte og mørkegrå farger på vegger og himling er med på å skape en lun og tidløs atmosfære, sier han.