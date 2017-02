Byrådslederen retter pekefingeren tilbake til Elvestuen, og ber han se i speilet når det gjelder hvem som skal kjempe for at politihøgskolen skal få bli i Oslo.



– Når Elvestuen og Venstre har vært drivkrefter for å flytte etablerte statlige arbeidsplasser ut av Oslo – og jeg har hørt at den kanskje skal til Namsos – er det at han utfordrer kommunen noe av det dummeste jeg har hørt, sier han.



– Vi vil mer enn gjerne ha politihøgskolen i Oslo og Groruddalen. Det finnes mange aktuelle tomter som har blitt pekt på før, som Kjelsrud, Romsås, Grorud togstasjon eller i dalbunnen, som er et viktig transformasjonsområde for hele Oslo. Det er viktig å få til en slik utdanningsinstitusjon her, sier han.



Lurer du på hva saken dreier seg om? Les denne: Tar igjen opp kampen for politihøgskolen til Groruddalen

Holder Venstre ansvarlig

Han mener Venstre har alle svarene selv.



– Men tror du ikke Elvestuen vil jobbe for å få politihøgskolen til å bli i Oslo, ikke minst å flytte til Groruddalen nå?



– Det er Venstre som sitter med nøkkelen. De vil bli holdt direkte ansvarlig dersom skolen forsvinner ut av Oslo. Dette er Venstre og Ola Elvestuen sitt verk, raser han.



Johansen mener det er klokt for hele landet at skolen ligger i Oslo der de har bygget opp et sterkt fagmiljø i over 20 år.



– Derfor er det merkelig at han utfordrer oss. Men hvis han gjør det, så har vi planene klare, understreker byrådslederen.

Peker på pådriverne

Jan Bøhler har lenge ønsket politihøgskolen til Groruddalen. Han er, som Johansen, overrasket og skeptisk til Elvestuens uttalelser om Groruddals-lokasjon.



– Jeg skjønner ikke hvordan nestlederen i Venstre, Ola Elvestuen, har godtatt at politihøgskolen står så høyt på lista over arbeidsplasser regjeringa har lagt fram som de vil flytte ut av Oslo. Det er Venstre som har vært pådriver for en slik utflytting og arkitektene bak, påpeker Bøhler.



Han er derimot glad for at han har ytret ønske om relokalisering til dalen, men er likevel skeptisk til regjeringens utflyttingsplaner.



– Det er farlig å sette noe slikt på en sånn liste når man skal utrede utflytting. Det er fort gjort å tape drakampen med distriks-Norge.



Han mener det heller vil handle om hvor representantene kommer fra når man skal avklare utflyttingen.



– Det er bra Elvestuen driver med brannslukking i Groruddalen, men han har jo skapt problemet selv, understreker han.