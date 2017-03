 Det hadde blitt et himla bråk

Hagen har ikke satt seg inn i saken om Manglerudtunnelen og forslag til utbygging i Smalvollveien, men kommer gjerne med synspunkter.



– Dette er nytt for meg og jeg vil gjerne få priser på lang tunnel oppe i dagen og begrunnelsen for øvrig. Jeg synes derimot tunnel er best fordi da er det mindre problemer i anleggstiden, sier han.



– Hvordan tror du det hadde gått om dette ble foreslått på for eksempel Ullern?



– Jeg ser at Pihl ikke selv fremmer et alternativ. Men det hadde helt sikkert blitt et himla bråk slik Pihl påstår!

Flere protester i vest

Det samme tror partikollega Tommy Skjervold. Han sitter i samferdselskomiteen i bystyret og har fått med seg Onsdagspihlsen.



– Svaret Roger Pihl fikk fra prominente politikere var at det er trygt å legge all «dritten» hit fordi vi finner oss i det. Vi bråker ikke nok. Kjenner du som Oslopolitiker deg igjen i dette?



– Ja, jeg gjør egentlig det. Jeg er fra østkanten selv, og både som politiker og privatperson merker jeg at det er flere ressurssterke protestgrupper på en side av byen enn den andre. Det bidrar til at vi nok får mer fokus på saker i vest enn eksempelvis i Groruddalen, sier Skjervold.



Han mener det er viktig å tenke at det bør gå minst mulig motorvei gjennom dagen i Groruddalen.



– Det viktigste er å få trafikken i dalen under bakken. Jeg forstår at vegvesenet må utrede flest mulig alternativer, men om tanken deres er å legge mer trafikk i dagen i Groruddalen er jeg skeptisk, sier han.

Bare plukk opp telefonen

Han håper vegvesenet utforsker alle muligheter, og utreder alternativer som kan komme Groruddalen til gode.



- Hvordan tror du det hadde gått om vegvesenet utredet alternativer for ny motorvei på vestkanten?



– Da tenker jeg at jeg hadde fått mange telefoner allerede og allerede hatt mange møter med ressurssterke personer som sier ifra. Innbyggerne trenger faktisk ikke gjøre mer enn å plukke opp telefonen og ringe oss i bystyret. Da tar vi opp røret og lytter. Og jeg håper og tror de andre partiene er med på det, understreker Skjervold.



