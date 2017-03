På Dagsrevyen lørdag 11. mars ble det vist en reportasje som omhandler ungdom på Oslos østkant. I reportasjen belyste NRK at 100 gjenger har fått fotfeste i bydelene Søndre Nordstrand, Grorud og Stovner, at halvparten av de unge bruker hasj og en fjerdedel selger dop.



Det ble slengt rundt ord som «svenske tilstander» og «parallellsamfunn». I senere tid har NRK beklaget feil med uttalelse om 100 gjenger, det skulle være 100 personer. Ordfører Marianne Borgen mener det er viktig å få fram de gode historiene fra ungdom selv.



- Jeg blir veldig glad av å komme rundt og snakke med ungdommen selv. Da får jeg håp for fremtiden. Det ligger så mye kraft og kreativitet her som vi politikere må bli flinkere til å lytte til, mener Borgen.

Fikk en omvisning

Hun ble vist rundt på Verdenshuset Haugenstua med NRK hakk i hæl. De holder på med en ny reportasje.



- Sammen skal vi skape gode og trygge nærmiljøer, og den trygge byen. Jeg vil høre om det barn og unge mener er viktig for nærmiljøet deres, sier ordføreren, som selv har jobbet på en ungdomsklubb på Haugenstua.



- Jeg jobbet der i syv år da jeg bodde på Veitvet, smiler hun.



Ordføreren ble vist rundt av blant andre Adna (18) og Sara (19), og fikk til slutt sette seg ned for å prate og spise mat de selv har laget.



- Det er viktig å se det som fungerer bra som man kanskje kan gjøre mer av. Jeg hørte at flere ungdommer her har vært i Malmø på studietur til ny fritidsklubb, og kommet med forslag til politikerne. Sånt blir jeg glad å høre om, smiler hun.



Får høre deres tanker

På Stovner har det i lang tid vært snakk om et sted å være etter skoletid, og ungdommen selv arbeider med å få alt på plass. Bydelspolitikerne har bevilget penger til utredning om ny fritidsklubb.



Det er viktig for meg å være mye ute i bydelen og snakke med folk. På den måten får man en følelse av hva som funker og ikke funker, forteller ordføreren.

Hun er interessert i å høre hva Adna og Sara tenker rundt den siste tids debatt.



- Det er mange rykter som har gått, men det er leit fordi mye av det ikke er sant. Folk må komme hit og se hvor bra det er her, sier Sara.



Begge synes det er leit at NRK malte et så unyansert bilde av Groruddals-ungdommen.



- Det er å dra alle under en kam, når det bare er noen få som ødelegger, sier Sara.



