Drømmer om eget bilverksted

Spir er et aksjeselskap eid av Oslo kommune som leverer fagopplæring og bistår folk med å finne riktig jobb. I tillegg engasjerer de lokal ungdom.



– Jeg liker meg her og føler at jeg lærer mye. Det er flinke folk som lærer bort, og drømmen er å starte mitt eget bilverksted, forteller Shamarke.



Sammen med Mahmood jobber de som lærlinger hos Spir Oslo på Lindeberg. Bilverkstedet i kjellerlokalet er åpent for alle.



– Det er ikke bare bil vi lærer om, men også hvordan vi skal oppføre oss på en arbeidsplass. Jeg gikk elektrolinja på videregående, men fikk aldri lærlingplass. Jeg begynte å jobbe, men ville studere mer, forteller han.



Begge gutta er enige om at det finnes diskriminering på arbeidsplassen.



– Vi har møtt fordommer fordi vi er utlendinger. Jeg håper bedrifter kan se annerledes på oss nå som vi får fagbrev og jobber hardt, sier Mahmood.

Sysselsetting og integrering

Mudassar Kapur (H) reiser ofte rundt i Norge for å lære hvordan kommuner bruker arbeidslivet og næringslivet som en del av integreringsarbeidet. Han tok med seg bystyrerepresentant Grete Horntvedt, og begge ble imponert av bedriften Spir Oslo AS i Bydel Alna.



Kapur vil gjerne komme med innspill til den nye Groruddals-satsingen som planlegges i disse dager. Et av hovedtemaene er sysselsetting.



– Vi er her fordi Groruddals-satsingen starter et nytt tiårsløp. Det er veldig spennende. En viktig del av integreringsarbeidet er å knytte det opp mot arbeidslivet. Oslo skal bosette mange flyktninger fremover og mange skal starte sine liv her i Groruddalen, sier han.

Engasjerer lokal ungdom

Han forteller at personer med minoritetsbakgrunn ofte trenger å lære å bli klare for arbeidslivet før de begynner å rekrutteres.



– Det begynner ofte med det, og så kan man bli en del av arbeidslivet. De trenger et sted å begynne. Spir Oslo engasjerer lokal ungdom fra Bydel Alna, noe jeg synes er veldig bra. Jeg tror andre bedrifter kan lære av det, sier han.



Saken har blitt kortet ned for nett. Hele versjonen kan leses i vår eAvis og papirutgave.