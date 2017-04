Siste nytt i Nyheter

Manglerudprosjektet: Intet lys i enden av tunnelen! KOMMENTAR:

Jeg ser nemlig svart når jeg i nyhetsbildet ser at representanter fra H, V og KrF jubler over at Groruddalen igjen ofres på tunnelprosjektetenes alter.

– Sensasjonelt NTP

Byrådssekretær Daniel Rees (MDG) kaller presset fra regjeringen om E18 sensasjonelt. Han synes ikke det bør være et eksempel til etterfølgelse i Groruddalen.

Regjeringen trumfer igjennom på vestkanten Overkjører byrådet i Nasjonal Transportplan NTP

I Nasjonal Transportplan som ble lagt fram på onsdag kommer det fram at regjeringen legger press på byrådet for å bygge ut hele den første strekningen E18 Vestkorridoren som planlagt, stikk i strid med Oslopakke 3-anbefalingen og byrådets visjon. Kan dette også skje i Groruddalen?

Grorud t-banestasjon først ut Får innfartsparkering for sykkel sykkelhotell

Deler av gangtunnelen mellom Grorud t-bane og bussterminal er plukket ut som én av tre knutepunkter som skal transformeres til et sykkehotell.

MDG benket bydelsutvalget: Flere sitteplasser i Bydel Bjerke Benker

Bjerke MDG får det som de vil - nå skal det settes ut flere benker i bydelen. Forslaget ble opprinnelig nedstemt i bydelsutvalget, men Kristoffer Haug tok saken i egne hender.

Elbil-gjennomslag

på landsmøtet politikk

Under landsmøtet til Senterpartiet i slutten av mars stemte flertallet for å videreføre elbil-fordelene i partiprogrammet, tross motstand fra partiledelsen.

Karls kafé på Høybråten: Politikk til grasrota Valg 2017

For to helger siden ble Karls kafé arrangert på Folkvang. Målet er å vekke et politisk sovende Høybråten - og førstemann ut til å inspirere var Jan Bøhler (Ap).

Forsvarer prosessen

rundt eiendomsskatt Eiendomsskatt

Finansbyråd Robert Steen (Ap) forklarer at eiendomsskatten skrives ut til eiendommer uavhengig av hvem som eier dem og at kommunen ikke deler opp i små kategorier. Han forsvarer også takseringen av ridesentret som parkering.

Ungdommen fikk

styr på økonomien Økonomi

Det var lærevillige og engasjerte ungdommer på Veitvet skole da de fikk besøk av to økonomer for å lære om personlig økonomi.

Alna ridesenter sitter i skattesaksa: 85.000 kroner i eiendomsskatt - registrert som parkering Eiendomsskatt

Oslo kommune og det nye byrådet har nå sendt ut krav om eiendomsskatt på bolig og næring. Leder Lene Kragh av Alna ridesenter trodde ikke det hun så da hun fikk krav om eiendomsskatt. Og at ridesentret er registrert som parkering.

En ny beboergruppe tar form på Tveita: Til kamp mot motorveiplaner Smalvollveien

Beboere i Tveita-området har samlet seg for å stå imot Statens vegvesens forslag om å bygge en åtte felts motorvei i Smalvollveien. Målet er å holde et nytt beboermøte og kjempe for lokalmiljøet med nebb og klør.