En stor delegasjon fra Oslo Sp deltok på landsmøtet i mars. Leder i Groruddalen Senterparti, Ole Andre Karlson, er fornøyd med sakene som ble satt på kartet.



- Det jeg er mest fornøyd med fra landsmøtet er at vi fikk gjennomslag for å videreføre elbil fordelene,til tross for motstand fra deler av partiledelsen. Det er kjempeviktig for miljøet, og ikke minst luftkvalitetenher i byen at andelen elbiler fortsetter å øke, sier han.



Han mener det nå er en reell sjanse for å få inn førstekandidat Aisha Naz Bhatti på stortinget til høsten.



- Det var fantastisk morsomt å være på landsmøtet med en så stor og dyktig delegasjon fra Oslo. Jeg opplever at Oslo Senterparti blir hørt og at vi fårgjennomslag for våre saker på en helt annen møte enn før. Det inspirerer veldig og vi gleder oss til å gyve løs på valgkampen for å få Aisha på tinget, sier han.

Mener utdanning skal være gratis

Andre ting på programmet var at Sp er imot skolepenger for internasjonale studenter, ikke koble statsstøtte til trossamfunn med medlemmenes statsborgerskap, de vil trappe opp innsatsen for integrering av flyktninger, og styrke rettigheter for arbeidstakere.



- At landsmøtet gikk inn for å beholde gratisprinsippet i høyere utdanning er jeg også veldig glad for. Det bør være karakterer og ikke lommeboken til foreldrene som bestemmer hvem som skal få komme hit for å studere. Det løfter kvaliteten på studiene for alle, mener Karlson.



- Vi var også med å dra programmet i retning av større skepsis til konkurranseutsetting. Eksempelet med søppeltømming i Oslo viser tydelig at konkurranseutsetting og ensidig prisfokus kan bli veldig dyrt. Vi vil ikke at hverken barnehagen, barnevernet eller bestemor skal ut på anbud til store velferdskonsern.