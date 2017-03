Regjeringen med «gavepakke» til Manglerudprosjektet:

I revidert Oslopakke 3 ble det satt av rundt én milliard til Manglerudprosjektet. Nå kommer regjeringa på banen og legger inn ytterligere 1,1 milliard. Prosjektet skal finansieres av staten og bompenger.



- Det betyr at det settes av totalt to milliarder til oppstart av prosjektet så det kan realiseres i tråd med avtalen gjort i Oslopakke 3, forteller stortingsrepresentant Nikolai Astrup (H).



- Dette er en klar marsjordre om at prosjektet skal gjennomføres og fullføres i planperioden.



Avisen har skrevet om Manglerudprosjektet flere ganger. Den seneste saken fokuserer på Statens vegvesens alternativ om å bygge ut en åtte-felts motorvei og tunnel i Smalvollveien for å avlaste trafikken på E6.



Skal ikke forverre

Gruppeleder i Oslo Venstre, Guri Melby, og gruppeleder for Oslo Høyre, Eirik Lae Solberg, er tydelige; de ønsker ikke å bygge ned et område for å gagne et annet.



- Jeg tror ikke politikere i Oslo vil akseptere en løsning som gir dårligere boforhold et sted i byen for å oppnå noe et annet sted i byen. Det er derfor fint at vegvesenet ikke skal bestemme dette selv, det er staten og Oslopakke 3 som står for finansieringen, sier Melby.



Den borgerlige siden peker på at dersom midlene til oppstart av Manglerudprosjektet ikke hadde kommet fra statlig hold, hadde prosjektet dødd ut.



- Mange detaljer er ikke ferdig planlagt, men poenget er at midlene nå er avsatt og planleggingen kan gå som den skal, sier Melby.

Inn med nye øyne

- Dere sier Groruddalen ikke må få mer belastning, allikevel foreslås det blant annet motorvei i Smalvollveien. Er det forsvarlig?



Dette er en del av prosjektet som Statens vegvesen blir nødt til å se på med nye øyne. Vi kan ikke investere så mye i et prosjekt og ende opp med at noen får en tydeligere økt trafikkbelastning, mener Lae Solberg.

- Men på E6 passerer det hundre tusen biler hver dag. Et sted må disse gå. Vil det ikke bare være å flytte problemet fra E6?



- En stor del av prosjektet handler om tilrettelegging av sykler og kollektivtrafikk, mener Astrup.

Gir bedre kollektivløsning

- Forstår du at folk er skeptiske til forslag om ny motorvei fordi Groruddalen allerede har tre trafikkårer, og at staten nettopp har godkjent plan om lov til å bygge i røde støysoner?



- Absolutt. Derfor er det viktig å si at vi må planlegge videre for å se om vi kan finne løsninger som gir minst mulig belastning for lokalbefolkningen, minst mulig støy, støv og forurensing. Samtidig utløser Manglerudprosjektet det som er viktig for byen; bedre kollektiv- og sykkelløsning, samt trafikkavløsning, mener Astrup.



Ola Elvestuen (V) mener det hele henger sammen med utvikling av InterCity-tog og hele den nasjonale transportplanen (NTP).



- Breivollbyen må inn som en av de store og nye byutviklingsområde. Om man bygger Smalvollveien som ny E6 og ikke legger den i tunnel vil dette ødelegge for Breivoll.



