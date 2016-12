En spontan erstatter

Kari-Anne Mathisen var bydelsdirektør i Bydel Bjerke i ti år. Nå har hun brått gått av, og bydelen trengte noen til å ta over oppgavene før en permanent bydelsdirektør stepper inn. Dette ble Øyvind Henriksen. Han er opprinnelig bydelsdirektør i Bydel Nordre Aker og bor på Røa. Nå skal han sette seg inn i Groruddalen.

– Jeg fikk en forespørsel om jeg kunne tenke meg å ta over en periode. Det går ganske greit i Nordre Aker nå, så jeg så en mulighet og tok den, forteller Henriksen.

Egentlig var det ikke en vanskelig avgjørelse.



– Er du en så spontan person?



Ja, jeg blir fort begeistret for ting. Til min sønns store frustrasjon er det ikke alt jeg setter i gang som blir noe av, men mye blir det, ler han.

Kjøpte vingård

Det var kanskje spontaniteten som fikk ham til å kjøpe en vingård i Ungarn. Sammen med sin store kjærlighet.



– Vi holder på med vinproduksjon, så man kan si jeg har realisert den store drømmen. Det er den første høsten nå med vin fra vår gård som ligger utpå landet i Ungarn. Det er veldig sjarmerende. Vi kom over eiendommen og tenkte først at det var for tidlig. Vi er begge i full jobb. Men vi grep altså sjansen, og nå stortrives vi, smiler han.

Øyvind er godt gift – og har fått to bonusbarn med seg.

– Jeg har tre barn fra før, og kjæresten min har to.

Han er spontan også i jobbsammenheng, som både er positivt og negativt.

– Jeg går ofte inn i ting uten å skrive manus. Det er bra og skummelt. Det skumle er at jeg ikke alltid er godt nok forberedt til det vi skal, sier han.

Gjør folk gode

Han lar ikke det stoppe ham.



– Hva betyr det for deg å være bydelsdirektør?



– Det innebærer at jeg skal være med å gjøre folk gode og legge til rette for medarbeiderne mine med gode rammebetingelser. Jeg har stor tillit til medarbeiderne mine, og folk er flinke og ansvarlige. Som bydelsdirektør skal jeg trekke de store linjene så de ansatte kan få til ting på en god måte. Og jeg har fått tilbakemeldinger på at min arbeidsmåte funker noenlunde bra, ler han.

Selv om han skal være i Bjerke til sommeren har han satt seg inn i bydelen. Så godt han kan.



– Jeg var på avslutningen for Groruddals-satsingen som var veldig bra for meg. Også er Bjerke en annen enn Nordre Aker når det kommer til levekår. Men jeg er fra Grünerløkka og har jobbet der i flere år med mangfold og likestilling.

Heier på mangfold

Han skulle gjerne sett at Nordre Aker hadde litt mer mangfold.

– Det er et stort savn. Man får en fremmed holdning til de ressursene som finnes, sier han.

Øyvind har jobbet i kommunen siden 1997.

– Jeg er utdannet lærer, men tenkte med en gang at jeg ikke skulle jobbe på noen skole. Jeg ville jobbe med ungdom på fritiden, sier han.

Så han begynte på ungdomsklubb.



– Den beste tilbakemeldingen man kan få er fra ærlige ungdommer som kommer fordi det er ålreit, ikke fordi de må ta hensyn. Vi voksne er litt for flinke til å tenke på hensyn hele tiden. Jeg ser at det gjøres mye bra for barn og unge i Bydel Bjerke, det er jeg glad for.

Er dirigent

En bydelsdirektør skal være en som trekker i trådene helt øverst i bydelen, for å få folk til å yte mest. Litt som en dirigent. Og der mangler ikke Øyvind kompetanse.



– Jeg har drevet med kor i 30 år som dirigent. Jeg har dirigert et pop-soul kor i mange år, smiler han.

Som bydelsdirektør må han også dirigere budsjettet. Alt skal passe inn i puslespillet. Av Groruddalsbydelene er det Bjerke som sliter mest med økonomien nå, mye på grunn av et nytt fordelingssystem. De må kutte nesten 30 millioner kroner.

– Det er helt avgjørende å ha kontroll på økonomien. Det er en del av lederskapet. IO tillegg er det viktig å ha et godt samarbeid mellom politikk og administrasjon, noe jeg føler vi har her i Bydel Bjerke. Vi må lytte til de politiske signalene og så må det løses med gjensidig respekt, sier han.

Les hele saken i vår eAvis og papirutgave. Saken har blitt kortet ned for nett.