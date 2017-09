VALG 2017:

VIL NÅ MÅLET: Arbeiderpartiets Jonas Gahr Støre og Jan Bøhler mener det er viktig å få fram fellesskapsfølelsen i valgkampen - og at de vil bruke de store pengene på oppgaver som skal løses sammen. For Groruddalens del ønsker de å styrke midlene til Groruddals-satsingen ytterligere.

Det ser ikke så lyst ut for Ap i meningsmålingene om dagen, men statsministerkandidat Jonas Gahr Støre og stortingskandidat Jan Bøhler mener det er viktig å understreke partiets grunnleggende ideologi om et fellesskapsansvar istedet for skattelette til de rike.

