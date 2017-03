I Akers Avis Groruddalen har allerede Venstre-topp Ola Elvestuen meldt sin interesse i saken. Selv om det er Venstre som har gått i bresjen for å flytte arbeidsplassene og lage lista, vil han at Groruddalen skal vurderes som et alternativ. Det fikk Jan Bøhler (Ap) til å klø seg på haka i forundelse.



- Det er jo Venstre som ville flytte skolen ut i utgangspunktet. Men for all del, det er bra om han også vil kjempe for å få skolen til å bli i Oslo, sier han.



På lista over regjeringens planer for utflytting av arbeidsplasser står politihøgskolen øverst, men uten begrunnelse. På onsdag stilte Bøhler spørsmål til justis- og beredskapsministeren under Stortingets spørretime.



- Når regjeringen vil utrede en utlokalisering av skolen, skaper det stor usikkerhet om skolens fremtid og strategier. Skolen kan ikke lenger være på Majorstua. De må vedlikeholde hele tiden, og bygget består av midlertidige brakker og en gammel gardekaserne. Det er satt sammen av ad hoc-løsninger, mener Bøhler.

Foreslår tomt på Nyland

Bøhler løfter fram tomta langs Nyland mot Grorud stasjon som et alternativ. Det har han pekt på før også.



- Politihøgskolen har flere distriktsprofiler allerede som i Kongsvinger, Bodø og Stavern. Men det er klart høyest søkertall i Oslo. Tomta ved Grorud stasjon ned mot Nyland langs Alnaelva består nå av brakker og midlertidig oppstilling av maskiner. Den tomta har vært aktuell før, sier han.



- Et viktig hensyn skolens ledelse peker på er at den bør ligge nær kollektivknutepunkt og ha kort reisevei. Det tar ikke lang tid med toget.



- Hva tror du er grunnen til at det ikke har blitt gjort noe med flytteplanene?



- For det første investerte de i Kongsvinger, Bodø og Stavern. Og så ble det lagt vekk på andre investeringer etter 22. juli 2011. Men nå kommer det opp igjen på grunn av regjerings-forslaget.

Tar signalene på alvor

Rektor Nina Skarpenes er godt kjent med at politihøgskolen er en yndet institusjon over hele landet. Hun satte derimot kaffen i halsen da hun fikk vite at staten har skrevet dem opp på en liste over statlige arbeidsplasser som vurderes flyttet ut av Oslo.



- Regjeringens initiativ kom svært overraskende. Det er viktig å understreke at det er snakk om en utredning, men vi tar signalene på alvor og melder oss på behandlingen av denne saken, sier hun.



De har selv utredet et forslag om en ny politihøgskole i Oslo eller i Osloområdet.



- Gjerne et nytt bygg med tilstrekkelig kapasitet, også med tanke på fremtidige behov. Politidirektoratet og departementet er godt kjent med dette. Nå er diskusjonen om vi skal flytte vekk fra hovedstaden, og det er noe helt annet. Vi skal være tett på den videre håndteringen av dette, understreker Skarpenes.



