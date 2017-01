Byråd for eldre, helse og sosiale tjenester, Inga Marte Thorkildsen, fikk en innføring i Stovner bydels tjenester. Hun fikk møte Oslos eneste fast ansatte farmasøyt i hjemmetjenesten, Maria Simmack. Hennes jobb er å gå igjennom systemer, følge opp beskjeder, ta kontakt med fastleger, kreve riktig dokumentasjon og skape orden i prosedyrer og rutiner. Ansatte i hjemmetjenesten forteller at det har blitt mye mer orden i rutiner og medisin-prosedyrer etter at Simmack ble ansatt.



– Bør alle bydeler ha en fast farmasøyt?



– Det er litt for tidlig å si, men jeg synes det høres fornuftig ut. Man må få til bedre medikamenthåndtering, sikkerhet og kvalitet. Jeg tar med meg dette videre til min egen avdeling, forteller Thorkildsen.

Systemene snakker ikke sammen

En av de store utfordringene det pekes på er at de forskjellige systemene hjemmetjenesten bruker ikke snakker godt nok sammen.



– Det er et stort problem, og jeg vet det går med mye frustrasjon og tid på det. Dette skal jeg følge opp fordi det er viktig å bidra til en effektiv informasjonsflyt, mener hun.



– Kan det handle om liv og død?



– Ja, det kan det. Og det er et sikkerhetsproblem og et effektivitetsproblem. Det er slitsomt å jobbe med systemer som ikke snakker sammen. Derfor er det kjempebra at Stovner går foran, sier byråden.



– Jeg vet at bydelen har en tradisjon for å tenke selvstendig og annerledes, og går raskt i dialog med mennesker. De mener det er deres liv det handler om, og det er utrolig bra.

Følger opp medisin-håndteringen

Simmack selv har fått tilbakemeldinger om at hennes stilling er høyst nødvendig i hjemmetjenesten.



– Det konkrete jeg gjør er å gå igjennom et system som heter Gerica når jeg kommer på jobb for å se om det ligger noen beskjeder der som jeg kan ta tak i og følge opp. Så kan jeg ta kontakt med fastleger og finne ut om de har riktig informasjon til multidose, forteller hun.



Multidose er et medisin-system som egner seg til fordeling av legemidler til fast bruk hos hjemmeboende pasienter som har en stabil dosering.



– Jeg er opptatt av å ha det svart på hvitt at det vi gjør er riktig, og det krever også god dokumentasjon fra lege. Jeg kvalitetssikrer informasjonen, forteller hun.



– Rutinene har ikke vært dårlige før jeg kom, men det handler om en forståelse av det vi egentlig holder på med. Det har jeg fått tilbakemeldinger på at er mye bedre, sier hun.



Les hele saken i vår eAvis og papirutgave. Denne saken er kortet ned for nett.