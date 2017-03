Hele 28 forslag fra ungdommen ble gått igjennom på konferansen. Så ble dette snevret ned til fire store forslag som ble presentert for bydelspolitikerne. Før den tid tok byrådsleder Raymond Johansen (Ap) ordet.



Han snakket om ungdommens engasjement, hans egen oppvekst i Groruddalen og debatten om østkantungdom som i den siste tiden har blusset opp etter en NRK-reportasje i Dagsrevyen. Denne reportasjen har ikke gått forbi i stillhet, og flere har kommet med tilsvar til NRKs vinkling. En av dem er nå også byrådslederen.



NRK satte rekord med sitt innslag på 12 minutter. Det er mange historier man hører om som er rystende og utfordrende, men fakta har også makta. Statistikken viser at kriminaliteten har falt de siste ti årene, og det er noe som krever et godt og nært samarbeid mellom skole og politi, sier han.

Vil følge opp forslagene

Han mener UngMed kan være med på å tegne et mer riktig bilde av Groruddalen.



- Det er et sted med utfordringer som også knytter seg til sosiale problemer vi har i byen vår. Det handler mye om å delta, og hindre at noen føler seg utenfor, inkludere og ha fremtidshåp, smiler byrådslederen.



- Jeg håper jeg får følge opp ungdommens forslag. Ammerudgymmen og Ammerudtunnelen hadde ikke blitt noe av uten dette ungdomsengasjementet.



Han har følgende beskjed til alle ungdommer i Groruddalen:



- Denne konferansen viser de på andre siden av elva at ungdommen her er flinkere til å bry seg om samfunnet rundt.

Saker som engasjerer mange

De fire forslagene som til slutt ble stemt fram er; fritidsklubbene åpne flere kvelder etter skoletid, og tilby leksehjelp og kafé, oppsøkende team bør være en fast tjeneste i bydelen, flere jobbmuligheter for ungdom under 18 år, og tribune på Bjøråsen fotballbane og Kalbakkenfeltet. Det fulgte med grundige begrunnelser til alle forslagene.



- Oppsøkende team er noe ungdommen trenger. Å ha en åpen dør i bydelen er viktig, og det er trygt å vite at de har taushetsplikt, sier Nahab.



Hun etterfølges av Karim og Stephen, som brenner for at de under 18 skal få jobb.



- Det er viktig å skaffe seg erfaring tidlig. Hva med å samarbeide med skolens linje Ungt Entreprenørskap, spør Stephen.

Lokalpolitisk debatt om forslag

I panelet satt Tale Pleym (SV), Grethe Fossli (Ap), Maren Rismyhr (R), Vidar Haugan (Frp) og Bente Johannessen (H). De fikk bryne seg på spørsmål fra ordstyrer og salen, og mye gikk på de fire forslagene som ungdommene representerte. Alle sakene engasjerte panelet, og det ble debatt mot slutten mellom høyre- og venstresiden.



- Vi ønsker oss at fritidsklubber skal være lovfestet, sier Rismyhr.



Også forslaget om arbeid til ungdom under 18 år fikk flere kommentarer.



- Det er viktig å få en fot innenfor døra til arbeidslivet, mener Haugan, som fikk svar av Fossli:



- Det er også viktig at de unge får betalt for jobben de gjør, mener hun.

Vil sette ned politikersatsen

Haugan tenner på ideen om å samarbeide med Ungt Entreprenørskap på skolene i bydelen. Han mener også at politikerne må gjøre sitt for å møte pengesummen.



- Helt i starten av inneværende periode behandlet det da nykonstituerte bydelsutvalget hvilken sats politikerne skulle honoreres etter. Frp fremmet da forslag om laveste sats men ble nedstemt av AP, forteller han.



- Vi vil i torsdagens bydelsutvalg på nytt fremme forslag om at vi politikere honoreres etter laveste sats, og at differansen i området 100.000 kroner øremerkes stillinger og ungt entreprenørskap. Basert på tallene fra 2016 og budsjettet for 2017 vil det bety mellom 5 og 8 stillinger, sier han.



Hele panelet var enige om at ungdommene gjorde en god jobb, og inviterte dem til bydelsutvalgsmøtet på Romsås i morgen.



Les mer i vår papirutgave eller eAvisen.