– Skal man først bygge i rød støysone bør man ha tung næringsbebyggelse som ligger nærmest veien. Det er den mest effektive støyskjermen vi har. Ser man på et støykart langs E6 der man har tunge næringsbygg langs veien så forsvinner støyen på baksiden, sier hun.



Hun og planleggingsleder Jan Terje Løitegård i Statens vegvesen innrømmer at det kan være en utfordring å få solgt leiligheter i et slikt område.



– Det er klart det er vanskelig, det er derfor vi ikke anbefaler det. Men man kan klare å skjerme for støy innvendig om fasadene isoleres veldig godt. Da er det utearealet som blir en utfordring i forhold til støy, sier Løitegård.



Han påpeker at man kan bygge næringsbygg langs veien slik at det blir en stillesone på innsiden av næringsbebyggelsen.



– Vi mener uansett det ikke bør bygges boliger i rød støysone inntil så sterkt trafikkerte veier.